Mitterwallner holt bei European Games Mountainbike-EM-Silber

Mona Mitterwallner hat am Sonntag bei den European Games in Polen im Mountainbike-Cross-Country-Bewerb, der auch als EM zählte, die Silbermedaille gewonnen. Die Tirolerin musste sich in Krynica-Zdroj nur der Niederländerin Puck Pieterse geschlagen geben. Diese kam nach 1:18:26 Stunden 26 Sekunden vor Mitterwallner ins Ziel. Bronze ging an die Schweizerin Sina Frei (+1:05 Min.).

Mitterwallner sicherte Österreich die insgesamt vierte EM-Medaille bei den Elite-Damen und war dementsprechend erfreut. "Ich bin mega happy mit der Silbermedaille. Das war eine meiner stressigsten Wochen überhaupt, und heute früh hab ich nur versucht, den vollen Fokus auf das Rennen zu richten. Ich hab trotz allem einfach gesagt, ich glaube an mich", meinte sie. Die Strecke sei "richtig cool" gewesen, zudem habe sie vor und während des Rennens die richtigen Entscheidungen getroffen. Für Mitterwallner war es die zweite Elite-Medaille bei Titelkämpfen nach Marathon-WM-Gold 2021.

Mitterwallners engere Landsfrau Laura Stigger kam auf den guten achten Rang (+2:11 Min.). Schon kommendes Wochenende geht es im Weltcup im italienischen Val di Sole weiter.

Das ÖOC-Team hat bei diesen Titelkämpfen bisher acht Medaillen geholt und hält bei vier Mal Gold, ein Mal Silber und drei Mal Bronze.