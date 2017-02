Esther Mitterstieler

Dem Land muss es gut gehen, wenn es keine anderen Probleme als die Umbenennung des Heldenplatzes hat

Was ist eigentlich ein Held? Ein Mensch, der eine außergewöhnlich positive Tat begangen hat. Kriegshelden wie Prinz Eugen und Erzherzog Karl sind besondere Helden, nach ihnen wurde 1878 der Heldenplatz in Wien benannt. Im kollektiven Gedächtnis ist dieser Platz freilich als jener Ort, an dem Adolf Hitler 1938 den "Anschluss" Österreichs an Nazideutschland verkündete. Das ist schade. Und auch, dass ein Name verändert werden soll, der im jahrzehntelangen Gebrauch längst Teil der österreichischen DNA ist.

Wozu also der jüngste Vorstoß von Kulturminister Thomas Drozda, den Heldenplatz in Platz der Republik oder Platz der Demokratie umzubenennen? Erwarten wir uns davon allen Ernstes mehr Demokratie?

Ein kleiner Vergleich zeigt, wie sehr menschliche Emotionen politische Ambitionen zunichte machen können. Im Jahr 2002 hat der damalige Bozner Bürgermeister Giovanni Salghetti Drioli sein Ansinnen durchgepeitscht, den Siegesplatz in Bozen in Friedensplatz umzubenennen. Nur ein paar Monate blieb ihm sein Wunsch erfüllt, dann wählte die großteils italienischsprachige Bozner Bevölkerung zuerst "seinen" Friedensplatz und später ihn selbst ab. Nicht weil die Bevölkerung gegen den Frieden ist, sondern weil der Platz für die Menschen, auch viele deutschsprachige Bozner, eben seinen Namen behalten sollte. Es mag aus unterschiedlichen Gründen sein: für die Italiener als Erinnerung an ihren Sieg gegen die Österreicher, für die Deutschen als Mahnmal der Ungerechtigkeit.

Die jetzige Lösung ist allemal besser: Das bei den deutschsprachigen Südtirolern ungeliebte Siegesdenkmal wurde 2014 für das breite Publikum geöffnet, und die ausgezeichnete Ausstellung in den unterirdischen Räumen des Denkmals sorgt für viel mehr historische Aufklärung, als es eine Umbenennung des Namens je gebracht hätte.

Zurück nach Wien: Andere Sorgen haben wir nicht? Zweifelsohne. Die Regierung unter Christian Kern beschloss jüngst einen Bonus für Unternehmen, die Jobs schaffen. Die Betriebe zahlen nur die Hälfte der Lohnnebenkosten, wenn sie Arbeit für Inländer schaffen. Austria first also. Es ist richtig und wichtig, dass Menschen, die hier geboren werden, Chancen auf einen Job haben. Gleichwohl sollte ein Leistungsprinzip gelten. Fragen Sie einmal einen Hotelier am Arlberg, wo er Koch und Kellner sucht. Bingo! Im Osten Europas. Dabei gäbe es im Osten Österreichs genug arbeitslose Köche und Kellner. Aber die Anfahrt auf den Arlberg scheint vielen zu mühsam. Jetzt ist geplant, dass Menschen, die so einen Job annehmen, unterstützt werden, damit sie sich vorübergehend zwei Mieten leisten können. Das hat schon unter Kanzler Alfred Gusenbauer nicht funktioniert.

Ist das unser Ernst? Fragen wir uns je, welche Unterstützung die polnische Putzfrau bekommt, die oft monatelang ihre Kinder nicht zu Gesicht bekommt? Das nennt man ein echtes Zweiklassensystem, das mit Leistung nichts zu tun hat. Warum soll ein Ausländer nicht arbeiten, wenn ein Inländer nicht arbeiten will? Die Wirte im Land, die oft monatelang Personal suchen, sind froh über jeden, der zupacken möchte. Alles andere ist falsch verstandene "Mir san mir"-Mentalität. Und dann verkündet dieselbe Regierung, die solche Maßnahmen trifft, dass wir große Europäer sind, weil wir seit dem EU-Beitritt unseren Wohlstand vielfach vermehrt haben. Echte Helden schauen anders aus.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: mitterstieler.esther@news.at