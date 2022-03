Mitten in der Verschwörungswelt: Der "Wochenblick"

Unkorrekte Recherche und in verzerrtem Kontext wiedergegebene Zitate: Der Presserat hat am Freitag den "Wochenblick" für vier Artikel auf dessen Onlineseite gerügt. Die 2016 gegründete Wochenzeitung mit Sitz in Oberösterreich verhält sich aber schon seit längerem medienethisch höchst auffällig. Neben verbuchten Ehrenkodex-Verletzungen streute sie auch Meldungen, die Faktenchecks nicht standhielten. Finanziert wird das unter anderem durch die FPÖ und ungenannte Sponsoren.

Im "Wochenblick" wird man rasch mit harscher Ablehnung jeglicher Coronamaßnahmen konfrontiert. Von der "Corona-Diktatur", "Corona-Folterknechten", "Maskenterror" und der "sogenannten Pandemie" ist die Rede. Aber auch der "Great Reset" taucht häufig auf. Coronaleugner und Verschwörungstheoretiker verwenden den Begriff für angebliche Weltherrschaftspläne einer "Elite", die hinter der Pandemie und neuerdings dem Ukraine-Krieg ("das neue Meisterstück der 'Great Reset'-Architekten") stecken solle, so die verquere Behauptung. Heimische Medien werden kritisiert, das jüngst in der EU verbotene RT (früher "Russia Today) dagegen gelobt.

Bernhard Weidinger, Rechtsextremismusforscher vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) stuft den "Wochenblick" im Gespräch mit der APA als "rechtsaußen" und FPÖ-nahe ein. Früher sei das Medium verstärkt regional ausgerichtet gewesen, mit Beginn der Coronapandemie aber zunehmend "schrill" geworden und in "Verschwörungsfantasien" abgedriftet, so Weidinger. Auch wenn der "Wochenblick" mittlerweile als Organ der Coronamaßnahmengegner agiere, die ideologische Nähe zur FPÖ sei "immer noch eindeutig". Auch Rechtsextremismusforscherin Bianca Kämpf, die den "Wochenblick" über längere Zeit systematisch beobachtete, fand "zahlreiche wohlwollende Bezüge zur FPÖ, aber auch der AfD".

Den Presserat hat der "Wochenblick" immer wieder beschäftigt. Abseits der heute, Freitag, ausgesprochenen Rügen zur Coronaberichterstattung verletzte das Medium etwa mit dem Artikel "Gesundheitsminister Anschober huldigt dem 'Kreis des Bösen'" den Ehrenkodex für die österreichische Presse, indem Angst geschürt und eine Verschwörungstheorie unreflektiert weitergegeben wurde. Eine Artikelserie über Geflüchtete und Migranten in Schweden habe wiederum Leserinnen und Leser "auf geradezu systematische Art und Weise getäuscht", so der Presserat 2018. Die Artikel hätten "mit professionellem und verantwortungsvollem Journalismus nichts gemein".

Die Geschäfte des "Wochenblicks" als auch dessen Medieninhaberin - der Medien24 GmbH - führt Norbert Geroldinger. Der einstige FPÖ-Gemeinderat beschäftigt mittlerweile Bernadette Conrads als Chefredakteurin, die vor Jahren in Wien für die FPÖ kandidierte und bei einer Demonstration der "Identitären Bewegung" in der ersten Reihe mitmarschierte. Die Bewegung wurde vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft und deren Symbole mittlerweile verboten.

Der "Wochenblick" bekennt sich in seiner Linie unter anderem zur journalistischen Ethik. Inwieweit passt das mit den zahlreichen Rügen des Presserats zusammen? "Wo ist der Presserat, wenn Umfragen manipuliert, das Volk getäuscht und Wahlen dadurch beeinflusst werden? Bevor uns von diversen Medien versucht wird, die Ehre abzusprechen, sollte man eine solche erst einmal selber suchen", hielt Geroldinger dazu aktuell gegenüber der APA fest. Spezielle FPÖ-Nähe wies Geroldinger zurück. Es sei ein "üblicher Vorgang", im Rahmen der täglichen Berichterstattung die Nähe zu politischen Akteuren "jeglicher Couleur" zu suchen.

Die Arbeit von Geroldinger, Conrads und Co. finanziert teils die öffentliche Hand. Nicht nur erhielt der "Wochenblick" im Vorjahr 11.721 Euro an Vertriebsförderung für Wochenzeitungen aus der Presseförderung, auch 2020 flossen rund 34.400 Euro aus der Corona-Sonderpresseförderung. Darüber hinaus inserierte die FPÖ in der Vergangenheit wiederholt im Blatt. So pumpten FPÖ-Mitglieder der oberösterreichischen Landesregierung in der vergangenen Legislaturperiode rund 108.000 Euro in den "Wochenblick", wie die Beantwortung mehrerer von den Grünen gestellten Anfragen zeigt. Auch von der Bundesregierung kamen Mittel. Die Medientransparenzdaten offenbaren, dass vom unter damals Herbert Kickl (FPÖ) geführten Innenministerium 19.000 Euro flossen, das Verkehrsministerium unter Norbert Hofer (FPÖ) verbuchte 20.000 Euro.

Den Großteil der "Wochenblick"-Finanzierung stemmen allerdings ungenannte Sponsoren, wie Geroldinger bei einer Gerichtsverhandlung vor mehreren Jahren preisgab: bis zu 850.000 Euro des damaligen Jahresumsatzes von rund einer Mio. Euro. Auf APA-Anfrage hielt sich der Geschäftsführer zur gegenwärtigen Finanzierung bedeckt.

Zu vernachlässigen ist der mit diesen Ressourcen verbreitete Rechtsaußen-Mix aus Verschwörungen und Regionalität nicht. "Der 'Wochenblick' hat eine beträchtliche Breitenwirkung in Oberösterreich - online auch überregional. Das hat sich durch die Coronapandemie nochmal verstärkt", weiß Weidinger. Geroldinger führte gegenüber der APA über acht Mio. Zugriffe pro Monat an. Das IT-Unternehmen Similiar Web zählte laut "Falter" rund 2,6 Mio. Visits pro Monat - davon knapp über 60 Prozent aus Deutschland. Die auf Onlinefehlinformationen spezialisierte Plattform "Newsguard" stufte wochenblick.at auf Rang 3 der 2021 einflussreichsten deutschsprachigen Verbreiter von Onlinefalschinformationen ein. Allzu große Folgen dürfte das aber nicht haben für das oberösterreichische Medium. "Sie wissen, in welchem Rahmen sie sich bewegen können", so Kämpf.