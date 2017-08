Rechtsextreme Aktivisten der Identitären Bewegung sind Anfang August mit dem Schiff "C-Star" aufgebrochen, um Flüchtlingsboote entlang der libyschen Küste zu stoppen. Jetzt müssen sie selbst gerettet werden. Wie die NGO "Sea-Eye" auf Facebook mitteilte, ist das Schiff der Identitären in Seenot geraten. Die Nichtregierungsorganisation eilt den Aktivisten nun zur Hilfe.

Ein Sprecher der EUNAVFOR MED Operation Sophia, der EU-Mission zur Flüchtlingsrettung, hätte die NGO am Freitagvormittag informiert, dass die "C-Star" mit "einem Maschinenschaden manövrierunfähig und der Hilfe bedürftig sei", berichtete Sea-Eye. Der NGO-Kutter, hieß es weiter, wäre aufgrund ihrer geografischen Nähe damit beauftragt worden den "Identitären" zur Hilfe zu kommen und hätte sich auf den Weg gemacht. Bei der EU-Mission Sophia war vorerst niemand zu erreichen.

Die rechtsextreme Bewegung, die in Österreich vom Verfassungsschutz beobachtet wird, will Migranten mit dem Schiff "C-Star" abfangen und in ihre Heimatländer zurückbringen. Auch plante sie mit Störaktionen NGO-Schiffe zu stoppen, die Flüchtlinge im Mittelmeer retten.

Auch Österreicher an Bord

Mitte Mai hatten die Identitären eine Kampagne im Internet gestartet und 76.000 Euro für die Anmietung ihres Schiffs eingesammelt. Hinter der Aktion stehen österreichische, deutsche, französische und italienische Mitglieder der Identitären Bewegung. Martin Sellner, Chef der Identitären Österreichs, zählt zu den Mitorganisatoren und ist mit an Bord.