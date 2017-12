Eine Mitarbeiterin der britischen Botschaft in Beirut ist in der Nacht auf Samstag erdrosselt worden. Die Leiche der 30-Jährigen wurde am Rand einer Autobahn gefunden, die aus der libanesischen Hauptstadt Richtung Norden führt. Als mutmaßlicher Täter wurde in der Nacht auf Montag ein Taxifahrer festgenommen.

Der Libanese habe gestanden, die Botschaftsmitarbeiterin getötet zu haben, berichtete eine Justizquelle. Demnach habe der Mann zunächst versucht, die 30-Jährige zu vergewaltigen, diese habe sich aber heftig gewehrt. Auf die Spur des Taxifahrers kam die Polizei durch die Rückverfolgung von Telefonanrufen des Opfers.

Die Britin hatte in Beirut für die britische Behörde für internationale Entwicklung (DFID) gearbeitet. Am Freitagabend wurde nach Angaben britischer Medien in einem Lokale ein Abschied im Kollegenkreis gefeiert. Von dort habe sich die 30-Jährige ein Taxi für die Heimfahrt gerufen. Der britische Botschafter Hugo Shorter hatte sich am Sonntag schockiert über den Tod der Frau geäußert. Solche Verbrechen sind Beirut eher selten, die Stadt gilt auch für Ausländer und Touristen als relativ sicher.