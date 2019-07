Mit Schlaf zu Höchstleistungen

Ob im Sport, im Beruf oder familiären Alltag. Nur ein erholter Körper kann Leistung erbringen. Wissenschaftler bestätigen, dass wir nur im Schlaf die notwendige Erholung finden, um am nächsten Tag mit ausreichender Energie zu Höchstleistungen fähig zu sein. Doch zunehmend mehr Menschen klagen über Schlafmangel. Eine aktuelle Studie der MedUni Wien hat die Gründe für Schlafprobleme untersucht. Pflanzliche Einschlafhilfen werden zur Erhöhung der Schlafqualität empfohlen.

Schlafprobleme verhindern Leistungsfähigkeit

Immer mehr Österreicher schlafen schlecht. 30 Prozent der Österreicher leiden an Einschlafproblemen, 51 Prozent an Durchschlafstörungen. Dieses Resultat ergab eine Studie der MedUni Wien. Studienleiter Stefan Seidel vom Schlaflabor der Universitätsklinik für Neurologie der MedUni/ AKH Wien führt als Ursache den zunehmenden Stress an. „Das bekannte Grübeln, Nicht-Runterkommen und Probleme wälzen ist die häufigste Ursache für Schlafstörungen“, erklärt Seidel, „dann erst kommen andere seltenere Faktoren ins Spiel wie Angst oder Schmerzen“.

Pflanzliche Schlafhilfen verhelfen zu gesundem Schlaf

Schlaf stärkt unseren Geist, unsere Psyche und unsere körperliche Leistungsfähigkeit. Er fördert Kreativität und stärkt unser Immunsystem, macht stressresistent und ermöglicht berufliche Höchstleistungen. Schlafmangel hingegen kann schwerwiegende Folgen haben. „Der Erholungseffekt des Schlafs ist aufgrund der verkürzten Schlafdauer verringert. So kommt es zu Einbußen unserer Leistungsfähigkeit. Unruhe, Reizbarkeit, Nervosität, Müdigkeit, vorzeitige Erschöpfung und Heißhunger sind die häufigsten Folgen einer ungenügenden Schlafdauer oder mangelhafter Schlafqualität. Insgesamt sind wir dann deutlich weniger belastbar“, so der Wiener Umweltmediziner Hans-Peter Hutter.

Während pflanzliche Einschlafhilfen so niedrig dosiert sind, dass meist nur ein Placebo-Effekt erzielt wird haben chemische Schlafmittel beträchtliche Nebenwirkungen und führen häufig zur Abhängigkeit. Herkömmliche Kräuterschlaftabletten enthalten lediglich 60 bis 500 mg Baldrian, Snoooze wurde hingegen mit 1.000 bzw. 1.200 mg entwickelt und noch mit zusätzlichen schlaffördernden Kräutern angereichert.

Somit entspricht Snoooze exakt dem Bedürfnis der ÖsterreicherInnen, da 74 Prozent natürliche Einschlafhilfen auf pflanzlicher Basis ohne Nebenwirkungen oder der Gefahr von Abhängigkeit aber mit effektiver Wirkung bevorzugen würden, so die Studie von Lightspeed Research vom November 2017.

Snoooze, Natural Sleep Drink , ist eine Weltneuheit aus Österreich. Es ist das erste natürliche Schlafgetränk aus wirksamen Kräutern und Gebirgswasser, um den Alltagsstress wieder besser zu meistern und endlich schneller ein- und besser durchschlafen zu können. Die Kombination aus effektiv dosierten Kräutern (Passionsblume, Zitronenmelisse, Baldrian, Lindenblüte und Kalifornischer Mohn) fördert den natürlichen Schlafrhythmus und verhilft zu besserer Nachtruhe, um am nächsten Tag wieder Höchstleistungen zu erbringen.

