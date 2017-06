Mit Messer Bewaffneter überfiel Tankstelle in Vorarlberg

Ein maskierter Mann hat in der Nacht auf Freitag eine OMV-Tankstelle in Frastanz (Bezirk Feldkirch) überfallen. Der Mann bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte von ihr Bargeld. Er flüchtete mit einer noch unbekannten Geldsumme zu Fuß in Richtung Ortszentrum. Eine Sofortfahndung blieb erfolglos.

Der Täter betrat die Tankstelle in der Feldkircher Straße gegen 23.20 Uhr getarnt mit einer Gesichtsmaske und einer Sonnenbrille, teilte die Vorarlberger Polizei mit. Die Kassiererin war zu diesem Zeitpunkt alleine im Shop. Das Geld soll der Mann laut Polizei selbst aus der Kassa genommen haben. Bei dem Messer, mit dem er die Angestellte bedrohte, dürfte es sich um ein weißes Küchenmesser gehandelt haben.