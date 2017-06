Vor dem Parlament in London ist am Freitag ein bewaffneter Mann festgenommen worden. "Der Mann war im Besitz eines Messers", sagte ein Polizeisprecher. Der Vorfall habe aber keinen Bezug zu Terrorismus.

Nach einer Reihe von Terroranschlägen gelten rund um das britische Parlament massive Sicherheitsvorkehrungen. Am 22. März war ein Mann mit einem Auto auf der Westminster Bridge in eine Menschenmenge gefahren, bevor er einen vor dem Parlament stationierten Polizisten mit einem Messer tötete. Insgesamt fünf Menschen wurden bei dem Anschlag getötet. Der Angreifer wurde erschossen.

Am 22. Mai sprengte sich ein Attentäter bei einem Konzert der Popsängerin Ariana Grande in Manchester in die Luft. 22 Menschen wurden getötet und dutzende verletzt.

Am 3. Juni rasten drei Männer mit einem Kleinlaster in Fußgänger auf der London Bridge in der britischen Hauptstadt. Anschließend griffen sie Passenten im Viertel Borough Market mit Messern an. Acht Menschen wurden getötet. Die Polizei erschoss die Angreifer.