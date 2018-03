Weil sie mit Drogen gedealt haben soll, ist im Februar eine Schülerin in Eisenstadt festgenommen worden. Die Jugendliche, die eine berufsbildende höhere Schule besuchte, wurde laut Medienberichten während des Unterrichts von der Polizei abgeholt und befindet sich in U-Haft. Sie wurde von der Staatsanwaltschaft Eisenstadt angeklagt, teilte das Landesgericht am Donnerstag auf APA-Anfrage mit.

Der mittlerweile ehemaligen Schülerin wird der Handel mit 17,5 Kilogramm Cannabisblüten sowie 100 Ecstasy-Tabletten und 30 Gramm Speed vorgeworfen. Die Deals sollen im Zeitraum von April 2017 bis zur Festnahme gegen Ende Februar dieses Jahres übers Handy via Snapchat eingefädelt worden sein.

Über die Jugendliche war die Untersuchungshaft verhängt worden. Die nächste Haftprüfung hätte ursprünglich am 13. April stattfinden sollen. Nach der Einbringung der Anklageschrift falle jedoch laut Auskunft des Landesgerichts die Begrenzung der Haftfrist weg. Eine Haftverhandlung finde dann nur mehr auf Antrag der Angeklagten statt.