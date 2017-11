Missbrauchsvorwürfe: Polnischen Radverband droht Sexskandal

Der polnische Radsport-Verband ist mit massiven Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs bis hin zu Vergewaltigung konfrontiert. Der ehemalige Verbandspräsident Piotr Kosmala erhob die Vorwürfe am Samstag in einem Interview, der Verband wies die Vorwürfe am Sonntag kategorisch zurück.

Kosmala erklärte, dass Mitglieder des Exekutiv-Komitees des Radsportverbands gegenüber Verbandsmitgliedern, auch Minderjährigen, sexuelle Aggression begangen hätten, darunter auch Vergewaltigungen. Er beschrieb den Fall als "entsetzlich".

Sportminister Witold Banka erklärte gegenüber polnischen Medien, "die einzige Lösung, den Verband zu säubern", sei "der Rücktritt der gesamten Exekutive".