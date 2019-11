Am Montag beginnt am Wiener Landesgericht der Missbrauchs-Prozess gegen Ex-Judoka Peter Seisenbacher. Vorerst sind zwei Verhandlungstage vorgesehen, ein Urteil über den zweifachen Olympiasieger - er hatte 1984 in Los Angeles Gold erkämpft und 1988 in Seoul seinen Titel verteidigt - könnte am 2. Dezember fallen. Sportreporterin Nina Strasser berichtet aus dem Großen Schwurgerichtssaal.

Es ist kurz nach halb zehn als Peter Seisenbacher den Großen Schwurgerichtssaal im Straflandesgericht betritt. Er scheint sein Kampfgewicht wieder erlangt zu haben, ist blass und blickt entspannt ins Publikum. Der Saal ist nicht voll, rund ein Drittel der Plätze ist leer geblieben. Er nickt einigen zu, lächelt, spricht nur mit seinem Anwalt und setzt sich.

Er gibt an, keine Schulden und ein sorgepflichtiges Kind mit drei Jahren zu haben.

Die Staatsanwältin Ursula Schrall-Kropiunig verliest die Anklage: Es sei nicht ungewöhnlich, dass die Opfer auch nach dem Missbrauch noch Kontakt mit dem Täter halten und erst später Anzeige erstatteten. Das würde ihre Glaubwürdigkeit nicht beeinträchtigten. Außergewöhnlich seien die Erfolge des Angeklagten und dessen Flucht. Das sei taktisch nicht klug gewesen. Aber auch das sei kein Schuldeingeständnis und kein Straftatbestand.

Besonders ist, so die Staatsanwältin, dass ein Opfer jetzt männlich sei. Aber auch das stehe in keinem Zusammenhang mit den Taten des Angeklagten.

Sie kündigte an, dass die Opfer beim nächsten Mal aussagen werden, da sie keine kontradiktorische Befragung wollen. (Anmerkung der Redaktion: Dabei werden die Zeugen gesondert befragt, so dass die Beschuldigten und die Zeugen nicht direkt zusammentreffen.)

Die Staatsanwältin sagt, dass es häufiger vorgekommen sei, dass er mit Schülerinnen im gleichen Bett geschlafen habe. Eines der Opfer sei psychiatrisch untersucht worden. Es sei keine posttraumatische Belastung festgestellt worden, aber die Gutachterin meinte, dass die Aussagen stimmen würden. Dennoch stehe Aussage gegen Aussage, so die Staatsanwältin.

Die Staatsanwältin sei überzeugt davon, dass am Ende der Richter von der Schuld des Angeklagten überzeugt sein werde.

Jetzt spricht Seisenbachers Anwalt, Bernhard Lehofer: "Alle haben mich gefragt, wieso Seisenbacher abgehaut ist?" Seisenbacher sei mit normalen Maßstäben schwer zu erklären, so Lehofer. Sein Sohn sei wenige Tage nach dem ersten Prozess auf die Welt gekommen. Darum wäre er dort geblieben. Er habe sich - vor allem durch die Medien - vorverurteilt gefühlt.

Informationen von News nach, hat er aktuell keinen Kontakt zum Sohn.

Ihm habe es nie an Frauen gemangelt. Lehofer sagt, er passe in keiner Weise in das Schema eines Menschen der sich an Kindern vergreife. Er könne sich das persönlich nicht vorstellen.

Warum sollen die Opfer so etwas sagen wenn es nicht stimmt? Er verspricht Antworten dazu. Man habe im Umkreis des Herrn Seisenbacher´s jeden vernommen, niemand habe nur einen Verdacht gehabt. Niemandem sei etwas aufgefallen.

Im Wesentlichen gehe es um den Fall des jungen Mannes, der damals ein Mädchen war.

In 25 Jahren sei es Lehofer noch nicht passiert, dass Opfer keine kontradiktorische Einvernahme wollten.

Seisenbacher wird sich nicht schuldig bekennen

Jetzt spricht Seisenbacher!

Er sei nicht schuldig!

Richter Christoph Bauer scheint noch nicht überzeugt: "Das heißt drei Menschen lügen. Haben Sie eine Erklärung?" Seisenbacher sagt, dass er Vermutungen habe und verweist auf seinen Anwalt.

Seisenbacher wird zu den Übernachtungssituationen bei Trainingslagern und Turnieren befragt. Er gibt zu, bei Turnieren auch gemeinsam mit den Mädchen in einem Zimmer geschlafen zu haben. Aber nicht in einem Bett, wie es behauptet wurde. Der Richter hält ihm vor, dass eine Zeugin bestätigt hat, dass er mit Mädchen in einem Bett geschlafen habe.

Seisenbacher sagt: Nicht richtig.

Nachdem Seisenbacher viele Aussagen der Befragten bestreitet, stellt der Richter fest: "Wir haben schon fünf Zeugen, die sich irren sollen."

Seisenbacher erzählt, dass er eine heimliche Beziehung als 40-Jähriger mit einer 16-Jährigen hatte. „Ich habe mich ziemlich jung gefühlt damals.“

Die junge Frau habe von den Vorfällen gehört und das bestätigt.

Seisenbacher ist überzeugt, die Zeuginnen hätten sich gegen ihn verschworen. Er wolle nicht mutmaßen, weshalb.

Eines der Opfer habe ein besonderes Talent gehabt. Daher habe es mehr Aufmerksamkeit bekommen als andere.

Der Richter zählt weiter mit: Inzwischen hätten sich, laut Seisenbacher, bereits sieben Personen bei ihren Aussagen geirrt.

Jetzt befragt die Anwältin der Opfer, Eva Plaz, Seisenbacher: Er beschreibt die Tagesabläufe und Regeln bei Trainingslagern. Der Richter unterbricht und bittet um konkretere Fragen und Antworten.

Plaz fragt, ob es eine familiäre Atmosphäre gab und ob sie gewollt war? Der Angeklagte Seisenbacher antwortet: „Familiär ist für mich etwas anderes.“

Der Richter fragt: „Können sie sich vorstellen, dass Sie für manche der Opfer eine Art Vaterersatz waren?“ Seisenbacher: „Ich war ein cooler Trainer, kein Vaterersatz!“

Jetzt gibt es eine Pause. Danach soll der erste Zeuge befragt werden.

Peter Seisenbacher hat auf der Seite Platz genommen. Er lächelt und hält die Arme verschränkt. Er trägt ein braunes Sakko, braune Hose und einen weißen Rollkragenpullover.

Der erste Zeuge wird befragt. Er ist ein Freund des zweifachen Olympiasiegers. Er kennt außerdem die Mutter eines der mutmaßlichen Opfer. Er habe damals Peter Seisenbacher darüber informiert, dass eine Anzeige auf ihn zukommen würde. Seisenbacher habe überrascht reagiert. Der Zeuge sagt, dass er sich nicht mehr genau daran erinnern könne, was er bei der Polizei gesagt habe. Richter Christoph Bauer erinnert ihn, dass er dort ausgesagt habe, dass Peter Seisenbacher etwas mit einem der mutmaßlichen Opfer gehabt habe, aber erst als diese im gesetzlich erlaubten Alter gewesen sei. An diese Aussage kann der sich der Zeuge nicht mehr erinnern.

Vorwurf: Übergriffe seit 1999

Der mittlerweile 59-Jährige soll die ihm angelasteten Taten als Trainer eines Wiener Judo-Vereins gesetzt haben. Seisenbacher hatte 1989 seine aktive Laufbahn beendet. Der Anklage zufolge war ein Mädchen neun, als Seisenbacher - damals 37 - die Betroffene 1997 erstmals bedrängte.

Von 1999 an kam es laut Anklage zu geschlechtlichen Handlungen, die als schwerer sexueller Missbrauch einer Unmündigen qualifiziert sind. Im Sommer 2004 soll sich der Ex-Judoka an einem weiteren, damals 13 Jahre alten Mädchen vergangen haben. Im Fall eines Schuldspruchs drohen dem einstigen Sport-Idol bis zu zehn Jahre Haft.

