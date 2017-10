Bekannte Frauen aus Kulturszene und Medienbranche in Österreich berichten nach Vorbild der im Gefolge des Weinstein-Skandals initiierten #metoo-Kampagne über ihre Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen und sexistischer Diskriminierung. In der Frauenzeitschrift "Woman" meldeten sich u.a. Puls 4-Infochefin Corinna Milborn und die Schauspielerinnen Julia Cencig und Maria Köstlinger zu Wort.

"Wenn ich die vielen Berichte um den Weinstein-Skandal lese, kommen mir viele Situationen wieder hoch, die ich früher einfach beiseitegeschoben habe", sagte Milborn. "Rückblickend muss ich sagen: 'Doch, das hat mich getroffen.'" Zahlreiche Schauspielerinnen, darunter namhafte Hollywoodstars, bezichtigen Filmmogul Harvey Weinstein, sie bedrängt zu haben, auch Vergewaltigungsvorwürfe stehen im Raum. "Wenn du jemals sexuell belästigt oder vergewaltigt wurdest, antworte 'metoo'", twitterte im Zuge der vor knapp drei Wochen angelaufenen Diskussion darüber US-Star Alyssa Milano, unzählige Berichte Betroffener unter diesem Hashtag folgten seither.

» Meine Ablehnung wollte er nur schwer akzeptieren. Die Konsequenz: Die Filmfirma hat mich nie wieder gebucht «

Von eigenen Erfahrungen berichten in der aktuellen Ausgabe von "Woman" nun auch die heimischen Schauspielerinnen Julia Cencig ("Meine Ablehnung wollte er nur schwer akzeptieren. Die Konsequenz: Die Filmfirma hat mich nie wieder gebucht"), Maria Köstlinger ("Am Set fallen oft frauenverachtende Bemerkungen. Mich hat einmal ein Mann von hinten gepackt und seine Zunge in mein Ohr gesteckt") und Kristina Sprenger ("Im Studio dann seine Ansage: Job gegen Sex").

Petra Morze beklagte "erniedrigendes, sexistisches und beschämendes Verhalten gegenüber Schauspielerinnen und eindeutige Angebote, um ein Engagement, eine Rolle in Aussicht gestellt zu bekommen". Sie habe solche Übergriffe "als Anfängerin von einem für Wien prägenden Intendanten erlebt, ein unlängst gefeuerter Intendant hat sich durch besonders sexistische Sprüche und besonders herablassendes Verhalten ausgezeichnet". Konstanze Breitebner rief sich ihre Flucht vor einem sexuellen Übergriff in Erinnerung, nachdem ein Produzent sie für eine Rollenbesprechung in ein Hotelzimmer gerufen habe. Auch die Musicaldarstellerin Marjan Shaki und die Schauspielerin Susanna Hirschler erzählten von einschlägigen Grenzüberschreitungen.

» Frauen denken dann oft: Das passiert jetzt nur mir. Aber das stimmt nicht! «

"Frauen denken dann oft: Das passiert jetzt nur mir. Aber das stimmt nicht! Ich möchte ihnen Mut zusprechen und den Rücken stärken", sagte TV-Moderatorin Arabella Kiesbauer. Die heutige Musikmanagerin Marika Lichter, Initiatorin der Benefizgala "Wider die Gewalt", habe in "Cafe Puls" gesagt, sie sei als 20-Jährige knapp einer Vergewaltigung entgangen, der Angreifer sei ein "bekannter deutscher Produzent" gewesen. "Ich habe mich geniert. Heute sind Frauen an der Macht und müssen nicht mehr schweigen", zitierte sie das Gratisblatt "Heute".

Im Magazin "Bunte" haben mehrere Frauen aus der deutschen Film-und Fernsehbranche von Belästigungen berichtet. "Einmal ist es mir passiert, dass ein Kollege eine Liebesszene ausnutzen wollte", sagte Schauspielerin Uschi Glas der Zeitschrift. "Er hat den Kuss nicht gespielt, sondern mir seine Zunge in den Mund gesteckt. Das war eine wirkliche Belästigung", so Glas. Sie habe die Szene sofort abgebrochen und den Kollegen vor dem ganzen Team zur Rede gestellt. Schauspielerin Tina Ruland sagte dem Magazin, ein bekannter Produzent und ein sehr einflussreicher Regisseur hätten sie verbal belästigt. "Beide haben sich über meine Brüste ausgelassen", sagte sie zu "Bunte".

Auch TV-Moderatorin Birgit Schrowange sei früher von Vorgesetzten bedrängt worden, berichtet die Illustrierte. Sie sei von einem Sendeleiter "dermaßen bedrängt und genötigt" worden, dass sie sich vor ihm geekelt habe. "Anfangs war er noch charmant zu mir. Doch er gab mir schnell zu verstehen, dass er am längeren Hebel sitzt und sich von mir mehr erwartet als verbale Freundlichkeiten", zitiert die "Bunte" die Moderatorin. "Er fing plötzlich an, mich zu betatschen, legte seine Hand auf mein Knie, streichelte mir den Nacken, wenn er hinter mir stand." Ständig habe er sie abends zum Essen eingeladen und gedroht, ihre Dienste als Ansagerin zu kürzen. "Was er auch tat, als ich nicht auf sein Drängen einging."