Die 19-jährige Niederösterreicherin Celine Schrenk ist Miss Austria 2017 und erzählt von vergangenen Unsicherheiten und ihrem Grusel-Faible

Endlosbeine, selbstbewusster Blick, breites Blendi-Lächeln. Das war nicht immer so. Die frisch gekürte Miss Austria 2017 blickt fast ein wenig amüsiert auf die letzten Teenie-Jahre zurück, während sie sich genussvoll ein Gummizuckerl in den Mund schiebt. "In der Pubertät hatte ich mit vielen Sachen zu kämpfen. Ich hatte unreine Haut und schiefe Zähne. Ich war früher ein hässliches Entlein." Früher war vor ungefähr drei Jahren. Eine Zahnspange und Tabletten für die Haut haben Celine Schrenk damals begleitet. Nach einiger Zeit habe sich aber alles gebessert, und mit 17 Jahren konnte sie sich wieder vollkommen wohlfühlen. "Gemobbt hat mich nie wer. Ich hatte immer einen guten Freundeskreis. Wenn ich meinen Freunden erklär, dass ich früher so hässlich war, sagen sie: 'Für uns warst du immer schon schön'", grinst Schrenk.

© APA/MAC/TISCHLER Plötzlich Miss Austria: Die 19-jährige Celine Schrenk aus Gänserndorf überzeugte am Catwalk und im Interview

Einen Schönheitswettbewerb mit Krönchen und Schärpe zu verlassen, stand irgendwie gar nicht auf der Agenda. Dazu fehlten die "nötigen Skills". Catwalk-Talent gab es keines. Woher auch? Die High Heels grub Celine nur einmal im Jahr für einen Ball aus. Daran feilte sie erst kurz vor der Miss-Wahl, wie auch an ihrer Haltung. "Meine Oma mütterlicherseits hat immer gesagt, ich soll nicht im Buckel dasitzen. Das Lustige ist, dass ich das jetzt zu meinem Freund sage und ihn damit nerve", kichert die passionierte Tänzerin.

» Es macht mich glücklich, Zeit mit Kindern zu verbringen. Ich beobachte sie gerne, wenn sie spielen und mit sich selbst reden «

Kein Buckel, graziler Gang. Schön und gut, aber richtig stolz ist sie auf ihren Charakter, eine feurige Mischung aus Ungeduld, Direktheit und Spontanität. "Meine Mama ist auch voll spontan. Ich sitze mit einer Freundin im Kino. Da kommt ein SMS von ihr, dass wir in der Nacht nach Italien fahren und ich die Freundin mitnehmen kann, mit der ich gerade im Kino war." Eine der wirklich erfreulichen Nachrichten für einen Teenager. Neben der Spontanität dürfte Celine das Händchen für Kinder von Mama Anna geerbt haben. Ihre Mutter ist Kindergärtnerin, die Miss würde gerne als Volksschullehrerin arbeiten. "Es macht mich einfach glücklich, Zeit mit Kindern zu verbringen", strahlt Schrenk. "Sie sind ehrlich und wenn sie lachen, geht mein Herz auf. Ich beobachte sie gerne, wenn sie spielen und mit sich selbst reden." Dass Schrenk einmal mindestens zwei Kinder haben will, steht fest. Mit Matthias, 20 Jahre alt und seit drei Monaten Celines Freund, wird verhandelt, ob zwei Mädchen oder zwei Buben.

© Juergen Hammerschmid News Celine Schrenk: "Meine beste Freundin würde mich als ungeduldig, spontan und direkt beschreiben"

Hauptsache Tanzen

Vor mehr als zehn Jahren war Celine bereits Cheerleaderin. Danach tanzte sie jahrelang Hip-Hop. Nebenbei spielt Schrenk Klavier, nur "hobbymäßig, ohne Lehrer". Und obwohl in ihrem Ipod Songs wie "No Roots" oder "Bad Liar" rotieren, kann sie sich für ihr Standard-Tanztraining begeistern. Ansonsten verfolgte die HAK-Maturantin liebend gerne TV-Tanzformate wie "Let's Dance" oder "Dancing Stars"."Es ist mein Traum, da mal mitzumachen. So viel Sport zu machen, zu üben und dann damit aufzutreten, fände ich sehr cool!" Jetzt heißt es einmal, mit ihrer neu erworbenen Prominenz umgehen zu lernen. "Gestern war ich im örtlichen Eisgeschäft, und alle haben mich groß angeschaut", wundert sich die Frohnatur ein wenig. In Gänserndorf ist Schrenk nun ein Local Hero. Das Handy ihrer Mama sei "schon explodiert vor lauter Nachrichten", das von Celines Freund ebenso. "Der Bürgermeister und meine Schule haben mich sogar auf Facebook gepostet", erzählt das Rehauge. Fast hat man den Eindruck, die Technik von Websites interessiere sie mehr als das Geplänkel darauf. Im Zuge der HAK-Matura befasste sie sich in ihrer Diplomarbeit mit der Eramus-Website. Die wurde in einer Gruppe erstellt, dann darüber geschrieben. Celines technisches Interesse wird aber weiterhin gefüttert. Filmschnitt habe es ihr angetan, aktuell kleinformatig. Wenn sie mit Freunden auf Urlaub fährt, dann ist sie es, die filmt und alles zu einem kurzen Movie zusammenbastelt. Apropos Movies: Die große Romantikerin wird sie wohl nie werden, verrät Celine. Einzig und allein den Klassiker "The Notebook" hält sie für vertretbar. Den könne man sogar öfters sehen. Und wahlweise schluchzen oder schmachten. Wirklich begeistern kann sich die 19-Jährige für gruselige Filme. "Nicht grausliche, sondern gruselige", betont Celine Schrenk und greift nach einem Gummizuckerl. Diese Miss hat Nerven.

Unser Word-Rap mit Celine Schrenk

© Video: News.at