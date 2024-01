Misolic und Kraus scheitern in Australian-Open-Qualifikation

Sebastian Ofner und Dominic Thiem sind die einzigen zwei Österreicher im Einzel-Hauptbewerb der am Sonntag beginnenden Australian Open. Der Steirer Filip Misolic und die Wienerin Sinja Kraus sind am Mittwoch gleich in der ersten Qualifikationsrunde für das erste Grand-Slam-Tennisturnier des Jahres ausgeschieden.

Kraus war gegen Daria Snigur beim 3:6,0:6 in 55 Minuten chancenlos. Die 21-Jährige hielt nur bis zum 3:3 im ersten Satz mit, danach holte sich die als Nummer 24 gesetzte Ukrainerin die nächsten neun Games. Misolic unterlag dem Schweizer Marc-Andrea Hüsler 6:3,4:6,3:6. Der 22-Jährige lag im Entscheidungssatz 3:1 in Führung, machte danach aber kein Game mehr.