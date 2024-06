1,66 Mio. Seher verfolgten Österreichs Auftaktspiel

Für Österreichs Nationalteam war es eine knappe Niederlage, für ServusTV hingegen ein großer Erfolg: Das österreichische Auftaktspiel bei der Fußball-EM, bei dem sich das Team von Ralf Rangnick Frankreich mit 0:1 geschlagen geben musste, haben Montagabend im Schnitt 1,66 Mio. Zuschauer bei einem Marktanteil von 54 Prozent verfolgt. Für den Privatsender bedeutete das laut einer Aussendung den stärksten Tag der Sendergeschichte.

Auf der Streamingplattform ServusTV On erzielte das Spiel zudem 600.000 Views und 20 Mio. gesehene Minuten, was es zum meistgestreamten Fußballspiel für den Sender macht. Das nächste Spiel der Nationalmannschaft, das Aufeinandertreffen mit Polen, ist am Freitag (21.6.) um 18.00 Uhr bei ServusTV zu sehen.