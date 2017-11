Minister wollen besseren Schutz von Migranten auf Mittelmeerroute

Minister aus Europa und Afrika haben in der Schweizer Hauptstadt Bern am Montag Gespräche über einen besseren Schutz der Migranten und Flüchtlinge entlang der Mittelmeer-Route aufgenommen. Die Schweizer Justizministerin Simonetta Sommaruga erinnerte die Europäer unter den Anwesenden an ihre Mitverantwortung für die wirtschaftliche Misere in vielen afrikanischen Ländern.

"Die Bewältigung der Migration ist eine große Herausforderung, vor allem in einer Welt, in der die Ungleichheiten so deutlich sind", sagte Sommaruga. "Und vor allem in einer Welt, in der Unternehmen mit Sitz in Europa, auch der Schweiz, afrikanische Bodenschätze ausbeuten, ohne dass die dortige Bevölkerung oder die Wirtschaft irgendetwas davon hat."

Unzählige Menschen entlang der Migrationsroute Richtung Europa würden ausgenutzt und misshandelt und seien einzig dem Recht des Stärkeren ausgesetzt. Für sie müsse dringend etwas getan werden. Besonders in Libyen geraten tausende Menschen oft in die Hände von Gangsterbanden. Kriminelle foltern sie, schicken Videos an Angehörige und verlangen für die Freilassung der Menschen Lösegeld.

Österreich wird bei dem dritten Treffen der Kontaktgruppe zentrales Mittelmeer durch Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) vertreten. Aus Europa nahmen neben EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos außerdem Vertreter aus Estland, Frankreich, Deutschland, Italien, Malta, Slowenien sowie der Schweiz an dem Treffen teil. Aus Afrika waren Algerien, der Tschad, Libyen, Mali, Niger und Tunesien vertreten.