Mindestsicherung: NGOs verweisen auf hohen Kinder-Anteil

Die Armutskonferenz und die Volkshilfe haben nach Vorlage der aktuellen Mindestsicherungs-Daten der Statistik Austria auf den hohen Anteil der betroffenen Kinder verwiesen. Im Jahr 2017 lebten 81.334 Kinder in Familien mit Mindestsicherung, das waren 35 Prozent aller Bezieher. Ziel müsse sein, "Existenz und Chancen zu sichern, nicht Leute weiter in den Abgrund zu treiben", so die Armutskonferenz.

Die starke Benachteiligung der Kinder habe negative Auswirkungen auf Zukunftschancen, Bildung und Gesundheit, so das NGO-Netzwerk. Die Armutskonferenz verwies darauf, dass die Bezieherzahlen nicht erst seit Einführung der Mindestsicherung im Jahr 2010 angestiegen sind: "Bereits in der alten Sozialhilfe seit Mitte der 2000-er Jahre haben sich die Betroffenenzahlen stark erhöht", so die NGO.

Als Gründe nannte die Armutskonferenz prekäre Jobs, nicht-existenzsichernde Notstandshilfeleistungen, Arbeitslosigkeit, psychische Erkrankungen und hohe Lebenshaltungskosten beim Wohnen. Letztere würden sich bei geringem Einkommen überproportional stark auswirken. Darüber hinaus hätten Personen mit physischen oder psychischen Beeinträchtigungen schlechte Chancen am Arbeitsmarkt.

Die Armutskonferenz verwies in ihrer Aussendung auch darauf, dass laut Statistik Austria 71 Prozent der Betroffenen eine Aufstockung zu vorhandenem Einkommen erhielt. Bedarfsgemeinschaften, in denen keine Person ein anrechenbares Einkommen hatte und die daher im Vollbezug einer Mindestsicherungsleistung standen, waren laut Statistik Austria im Jahresdurchschnitt 2017 insgesamt deutlich in der Minderzahl (29 Prozent).

Bei den Personen mit Einkünften waren jene mit Arbeitslosenleistungen (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe) die größte Gruppe (43 Prozent), Einkommen aus Erwerbstätigkeit bezogen 16 Prozent. "Diese Gruppe hat also Arbeit, die Entlohnung ist aber so gering, dass damit das Auskommen der Person bzw. der Familie nicht gesichert werden kann", so die Armutskonferenz.

Volkshilfe-Direktor Fenninger verwies darauf, dass der Anteil der Mindestsicherung an den Gesamtausgaben im Sozialbereich mit unter einem Prozent nach wie vor ein geringer ist. An die Regierung richtete die Volkshilfe den Appell, auf Kürzungen zu verzichten: "Die BezieherInnen der Mindestsicherung befinden sich in einer finanziellen Notlage, sie können ihre existenziellen Grundbedürfnisse nur unzureichend decken. Hier muss und soll der Sozialstaat aktiv werden, damit gesellschaftliche Teilhabe in Österreich weiterhin möglich ist."