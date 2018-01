Nach einem massiven Wasserschaden auf einer Baustelle musste das Bauträgerunternehmen LIV Wohnbau GmbH Insolvenz anmelden.

Über das Vermögen der Firma LIV Wohnbau GmbH (vormals Mairinger Projektbau GmbH) wurde beim Landesgericht in Wels ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Wie der KSV1870 berichtet.

Rund 3 Dienstnehmer und 60 Gläubiger sind von der Pleite betroffen. 2,9 Millionen Euro an Passiva stehen rund 2,53 Millionen Euro Aktiva gegenüber.

Insolvenzursache

Zurzeit wird ein Bauträgerobjekt in Lenzing mit 13 Wohneinheiten errichtet (Bauvorhaben „Block 13“), welches sich im Rohbau befindet. Mit dem Projekt ist die Bauträgerfirma in Schwierigkeiten geraten, als durch Starkregen in den letzten Wochen durch die noch nicht fertigen Dachflächen ein massiver Wassereintritt stattgefunden hat. Die erforderliche Liquidität für die Abdeckung aller Verbindlichkeiten, Reparaturen und die Fertigstellung ist nicht vorhanden, nachdem ein anderes Projekt davor erst mit Verlust verwertet werden konnte.

Den Gläubiger wird im Sanierungsverfahren die gesetzliche Mindesterfordernis mit einer Quote von 20 Prozent zahlbar innerhalb von 24 Monaten ab Annahme des Sanierungsplanes geboten. Sie soll aus der Fertigstellung und Verwertung des Projektes in Lenzing aufgebracht werden. Die nötigen Kreditmittel erhofft man sich von der Hausbank.

Es ist die zweite Millionenpleite in Oberösterreich heuer. Anfang des Monats rutschte die Baufirma my home aus Marchtrenk in die Insolvenz.