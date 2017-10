Inject Star Pökelkmaschinen GmbH ist insolvent. 63 Dienstnehmer sind betroffen, die Passiva belaufen sich auf rund 8.797.200 Euro.

Die Inject Star Pökelkmaschinen GmbH rutscht in die Insolvenz. Über das Vermögen des Unternehmens wurde ein Insolvenzverfahren beim Landesgericht Korneuburg beantragt, berichtet der AKV Europa in einer Aussendung am Montag.

Die Inject Star Pökelkmaschinen GmbH erzeugt Maschinen für die fleischverarbeitende Industrie, wobei vor allem Maschinen für die Schinkenerzeugung sowie Anlagen für die Erzeugung von Rohwurstprodukten erzeugt werden. Bei der Antragstellerin handelt es sich um ein alt eingeführtes Unternehmen, welches ursprünglich im Jahr 1967 vom Unternehmer Luis Hofmann gegründet wurde, welcher sich den Markennamen

„Inject Star“ schützen ließ.

8.797.200 Euro Schulden

Im Unternehmen der Antragstellerin sind derzeit 63 Dienstnehmer beschäftigt. Den Passiva von rund 8.797.200 Euro, stehen 525.800 Euro Aktiva gegenüber.

Die Insolvenz wird unter andrem darauf zurückgeführt, dass die außergerichtlichen Sanierungsbemühungen trotz intensiver Bemühungen letztlich gescheitert sind. Nachdem über den September 2017 hinaus die bestehenden Kreditlinien nicht mehr verlängert wurden, mussten die Konsequenzen in Form des vorliegenden Konkursantrages gezogen werden.

Wie geht es weiter?

Es ist nunmehr beabsichtigt das Unternehmen nur mehr in stark reduziertem Umfang und auch nur für kurze Zeit fortzuführen, um eine geordnete Liquidation durch den noch zu bestellenden Masseverwalter zu ermöglichen.