Der US-Investor Starwood Capital bietet 800 Millionen Euro für CA Immo und Immofinanz. Die Angebotsfrist startet heute, Mittwoch.

Der US-Investor Starwood Capital will bei den österreichischen Immobiliengesellschaften CA Immo und Immofinanz einsteigen. Den Schritt lässt sich die Fondsgesellschaft bis zu rund 800 Mio. Euro kosten. Für die Angebotsveröffentlichung gibt es nun grünes Licht von der Übernahmekommission in Wien. Der Fonds strebt eine Beteiligung von 26 Prozent an der CA Immo und von 5 Prozent an der Immofinanz an.

Als führender internationaler Investor will Starwood Capital laut Eigenangaben von heute, Mittwoch, am Potenzial des Büro- und Einzelhandelsimmobilienmarktes in Österreich, Deutschland und den CEE teilhaben und sein Immobilien-Engagement auf diesen "attraktiven Märkten" ausweiten.

Angebotsfrist läuft ab heute bis 16. bzw. 30. Mai

"Wir sind davon überzeugt, dass wir als langfristig orientierter, strategischer Ankeraktionär mit umfangreicher Kapitalausstattung, Ressourcen und einschlägiger Erfahrung der ideale Partner der Managementteams beider Unternehmen sind, um die Beschleunigung ihres Wachstums zu unterstützen", teilte für Akquisitionen zuständige Chef bei Starwood, Jeff Dishner, in einer Aussendung mit.



Die Angebotsfrist startet heute, Mittwoch, und hat zwei verschiedene Laufzeiten: bis 18. Mai für die CA Immo und bis 30. Mai für die Immofinanz. Es werde keine Verlängerung der Annahmefrist geben, so der US-Konzern. Die Börsennotiz beider Unternehmen an der Wiener Börse soll unangetastet bleiben.

25,7 Millionen Aktien der österreichischen CA Immobilien AG

Die Starwood Capital Group will über eine Holdinggesellschaft in Luxemburg bis zu rund 25,7 Millionen Aktien der österreichischen CA Immobilien AG um je 27,50 Euro erwerben und bis zu rund 56 Millionen Aktien der Immofinanz um je 2,10 Euro. Beide Angebote verstehen sich "cum Dividende", sind "an keine Mindestannahme gebunden und nicht darauf ausgerichtet, sämtliche Aktien zu übernehmen", heißt es in der Unternehmensmitteilung. Das sei für die CA-Immo-Aktionäre ein Aufschlag von etwa 10,4 Prozent und für die Immofinanz-Aktionäre von etwa 5,5 Prozent auf den durchschnittlichen volumengewichteten Börsenkurs der vergangenen drei Monate vor Bekanntgabe des Übernahmeofferts (22. März 2018).



Cum Dividende bedeutet, dass der Angebotspreis je Aktie um den Betrag einer allfälligen, zwischen Bekanntmachung dieses Offerts und der Abwicklung des Angebots, erklärten Dividende je Aktie reduziert wird, sofern die Abwicklung dieses Angebots nach dem für die CA Immo oder Immofinanz relevanten Dividendenstichtag stattfindet. Die CA Immo will für das abgelaufene Geschäftsjahr 80 Cent je Anteilsschein ausschütten, die Immofinanz 7 Cent.

"Starwood Capital ist davon überzeugt, dass beide Angebote attraktiv sind und die zugrundeliegenden Werte sowie das Wachstumspotenzial beider Unternehmen im Rahmen der vorgelegten Teilangebote angemessen reflektiert sind", schreibt der für Immobilien-Investitionen in Europa zuständige Senior Vice President von Starwood, Keegan Viscius. Die Streubesitz-Aktionäre beider Gesellschaften hätten nun die Gelegenheit, aus den an der Börse mit nur geringen Umsätzen gehandelten Aktien auszusteigen.