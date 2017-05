Militärstreife und -polizei bekommen neuen Kommandanten

Militärstreife und Militärpolizei stehen ab Mittwoch unter neuem Kommando: Oberst Franz Baumgartner übergibt seine Funktion an den Oberst des Generalstabsdienstes, Andreas Loschek. Der neue Kommandant war in verschiedenen Verwendungen im Verteidigungsministerium sowie an der Landesverteidigungsakademie als Hauptlehroffizier für Taktik tätig und verfügt über Einsatzerfahrung in Afghanistan.

Baumgartner steht bereits seit der Aufstellung des Spezialverbandes vor zehn Jahren an der Spitze von rund 400 Militärstreifen-Soldaten. Die feierliche Kommando-Übergabe findet am Mittwoch um 11 Uhr in der Wiener Maria-Theresien-Kaserne statt.