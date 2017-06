Milchpreis - Talsohle der Krise laut Rupprechter durchschritten

Landwirtschaftsminister Andrä Rupprechter (ÖVP) sieht die Talsohle der Milchkrise als "durchschritten" an. Es gebe zunehmend positive Preissignale, sagte der Minister am Freitag im Anschluss an die Landesagrarreferentenkonferenz in Mayrhofen in Tirol. Die Agrarlandesräte beschlossen außerdem zusätzliche 18 Mio. Euro für die Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte.

Die positive Preisentwicklung am Milchmarkt sei eine europaweite Entwicklung, deshalb sei er auch zuversichtlich, dass diese Tendenz anhalte, blickte Rupprechter positiv in die Zukunft. Die Nachfrage steige wieder stärker. Außerdem hätten die heimischen Betriebe in der Krise bewiesen, dass sie sehr flexibel agieren können.

Zentrale Themen der Landwirtschaftsreferenten bei ihrer Konferenz waren die Vermarktung heimischer Lebensmittel, die bäuerliche Jugend und die Zukunft der europäischen Agrarpolitik. "Durch zusätzliche 18 Mio. Euro in der Verarbeitung und Vermarktung werden wir die österreichische Qualitätsstrategie weiter vorantreiben", kündigte Rupprechter an. Mit dieser Initiative sollen Projekte, die bis jetzt aufgrund fehlender Mittel nicht zur Umsetzung gekommen sind, doch noch verwirklicht werden. Durch diese Mittelaufstockung können in Tirol drei Projekte umgesetzt werden, zeigte sich Tirols Agrarlandesrat und LHStv. Josef Geisler (ÖVP) erfreut. Österreichweit seien es insgesamt zwölf Projekte.

Zudem werde die Existenzgründungsbeihilfe für Junglandwirte mit zusätzlichen Mitteln in der Höhe von 15,5 Mio. deutlich aufgewertet, verkündete Rupprechter die Ergebnisse der Konferenz. Es sei erfreulich, dass die bäuerliche Jugend eine so hohe Bereitschaft habe, die elterlichen Betriebe zu übernehmen und innovativ weiterzuentwickeln, so der Minister.

In der Frage der Reforum der EU-Agrarpolitik betonte Rupprechter, dass man den Wegfall des Nettozahlers Großbritannien mit rund fünf Mrd. Euro nicht einfach durch höhere Einzahlungen der restlichen Nettozahler wegmachen werde können. Man werde Einsparungen treffen müssen, meinte der Landwirtschaftsminister.