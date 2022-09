Milan gewinnt Derby gegen Inter - Doppelpack von Rafael Leao

Bevor am Dienstag in Wals-Siezenheim Österreichs Meister Salzburg zum Champions-League-Eröffnungstanz bittet, hat die AC Milan nach einem packenden Mailänder Fußball-Derby einen 3:2-Heimsieg gegen Inter gefeiert. Marcelo Brozovic erzielte am Samstag in der 21. Minute das 1:0 für die Gäste, doch Rafael Leao (29., 60.) und Olivier Giroud (54.) drehten die Partie zugunsten des Meisters. Edin Dzeko (67.) besorgte kurz nach seiner Einwechslung noch den zweiten Inter-Treffer.

Die Fiorentina und Rekordmeister Juventus hatten sich zuvor bei einem 1:1-Remis abgekämpft. Arkadiusz Milik, der anstelle für Juve-Topscorer Dusan Vlahovic begonnen hatte, brachte seine Mannschaft in der 9. Minute in Führung, Christian Kouame (29.) glich ebenfalls in der ersten Hälfte aus.

Juventus hat nun drei Unentschieden und zwei Siege auf der Habenseite und belegt vorläufig den vierten Tabellenplatz. Tabellenführer war zumindest für wenige Stunden Milan, Inter steht auf Position fünf. Am Samstagabend trafen noch Lazio und Napoli aufeinander.