Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl die Rute ins Fenster gestellt. Sie kündigte in der Früh auf Facebook an, dass sie sich in der Sitzung der niederösterreichischen Landesregierung am Vormittag eine "Klarstellung" des Freiheitlichen erwarte.

© APA/Helmut Fohringer

Es geht dabei laut Mikl-Leitner um eine Antwort darauf, ob Waldhäusl die Verantwortung für eine ordnungsgemäße Versorgung der aus dem umstrittenen Asyl-Quartier in Drasenhofen verlegten unbegleiteten Minderjährigen wieder übernehme oder nicht. Sie habe Medien entnommen, dass sich der Landesrat für diese Jugendlichen nicht mehr verantwortlich fühle. "Dazu ist eines klar festzustellen: Wer seine Verantwortung abgibt, hat auch sein Ressort abzugeben", schrieb Mikl-Leitner.

Waldhäusl sieht sich nicht weiter zuständig

Waldhäusl hatte am Freitag in der "ZiB2" u.a. festgehalten, dass er die zuvor aus Drasenhofen verlegten Personen von Gesetzes wegen aus der Grundversorgung entlassen müsse. Das heiße, dass die Jugendlichen in seinem Bereich keine Kosten mehr verursachen würden.

Waldhäusl als Asyl-Landesrat "untragbar"

SOS Mitmensch hat Mikl-Leitner im Vorfeld der Sitzung der Landesregierung dazu aufgerufen, die Ressorts neu zu verteilen. Gottfried Waldhäusl sei als Landesrat für Asyl und Integration "untragbar", teilte die NGO am Dienstag in einer Aussendung mit.

Waldhäusl habe "durch seine Aussagen und Handlungen mehrfach bewiesen, dass er weder Willens noch in der Lage sei, mit den Asyl- und Integrationsagenden verantwortungsvoll umzugehen" und "die Bevölkerung mehrfach mit Falschinformationen in die Irre geführt", hieß es in der Aussendung. "Die Zeit des Zuwartens und Zuredens ist vorbei, jetzt muss gehandelt werden", sagte SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak in Richtung Mikl-Leitner.

Waldhäusl lenkt ein

Waldhäusl hat am Dienstag vor der Regierungssitzung in der Causa Asyl-Quartier Drasenhofen eingelenkt. Die aus der Unterkunft im Bezirk Mistelbach nach Maria Enzersdorf verlegten unbegleiteten Minderjährigen werden wieder in die Grundversorgung aufgenommen, berichteten Medien online.

» Die Jugendlichen müssen rechtlich gesehen wieder in die Grundversorgung aufgenommen werden «

Waldhäusl habe die Sachlage beim Verfassungsdienst prüfen lassen. "Die Jugendlichen müssen rechtlich gesehen wieder in die Grundversorgung aufgenommen werden", betonte der Landesrat laut "NÖN". Die Jugendlichen sollen einem "Heute"-Bericht zufolge in der Caritas-Unterkunft St. Gabriel in Maria Enzersdorf bleiben. "Das habe ich der Landeshauptfrau aber gestern schon am Telefon gesagt. Warum sie da jetzt auf Facebook noch nachlegt, ist mir unklar. Ich werde mit der Caritas einen neuen Betreuungsvertrag aushandeln", wurde Waldhäusl zitiert. Das verstehe er unter einem Miteinander, so wie es Landeshauptfrau Mikl-Leitner "immer wünscht".

Kundgebung gegen Waldhäusl

Vor dem niederösterreichischen Landhaus in St. Pölten haben am Dienstagvormittag etwa 100 Menschen gegen Waldhäusl demonstriert. Sie forderten den Rücktritt des Freiheitlichen und kündigten Widerstand an. Die Teilnehmer an der Demonstration gehörten u.a. der SJ und der Jungen Generation Niederösterreich, den Kinderfreunden, dem KZ-Verband Niederösterreich und den St. Pöltner Gutmenschen an. Die Politik der FPÖ sei "extrem widerwärtig" und "hetzerisch", hieß es in einer Rede. Um dagegen zu demonstrieren, sei man hier.

» Erst wenn der letzte Faschist aus der Politik verschwunden ist, werden wir leise sein «

"Alle Kinder haben Rechte", ließen die Kinderfreunde wissen. "Waldhäusl: Rücktritt jetzt!", war auf anderen Plakaten zu lesen. "Erst wenn der letzte Faschist aus der Politik verschwunden ist, werden wir leise sein", sagte eine Rednerin bei der Kundgebung am Mikrofon.