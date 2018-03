Heute wird Johanna Mikl-Leitner von Bundespräsident Alexander Van der Bellen erneut zur Landeshauptfrau Niederösterreichs angelobt.

Am gestrigen Donnerstag wurde Johanna Mikl-Leitner in der konstituierenden Sitzung des niederösterreichischen Landtages nach der Wahl vom 28. Jänner mit 53 von 56 möglichen Stimmen als Landeshauptfrau bestätigt worden. Als sie am 19. April 2017 die Nachfolge von Erwin Pröll (ÖVP) antrat, waren es 52 gewesen.