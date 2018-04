Bekannt wurde die 47-Jährige durch die Vox-Sendung „Mieten, kaufen, wohnen“. Die Diagnose Krebs war für Claudia Gülzow ein Schock.

Für ihr Lachen ist Claudia Gülzow bekannt. Doch die Nachricht, die die TV-Maklerin damals erhielt, war alles andere als lustig. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung erzählte die bekannte TV-Maklerin, dass sie an Krebs erkrankt war. Bei einer Routine-Untersuchung beim Zahnarzt stellte der insgesamt drei Tumore in ihrem Kiefer fest, die mittlerweile allerdings in vier Operationen entfernt werden konnten.



"Im Unterkiefer rechts und im Oberkiefer links wurden dann zwei Tumore entdeckt, beide etwa so groß wie eine Perle." Es sei für sie ein Schock gewesen, so Gülzow.

» Vor den OPs habe ich mein Testament gemacht «

Die 47-Jährige beschäftigte sich nach der Diagnose auch mit dem Tod. "Vor den OPs habe ich mein Testament gemacht", sagte der TV-Star aus der VOX-Reihe "mieten, kaufen, wohnen".

Hoffen wir, dass die Power-Frau bald wieder vor der Kamera stehen kann.