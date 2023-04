Michelle Cotton leitet Kunsthalle Wien ab Sommer 2024

Die Britin Michelle Cotton übernimmt ab Sommer 2024 die Leitung der Kunsthalle Wien und löst damit das Zagreber Kollektiv WHW ab. Das gaben die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) und Jury-Sprecher Dirk Snauwaert (Leiter des WIELS Zentrum für Zeitgenössische Kunst in Brüssel) am Freitag bekannt. Für Kaup-Hasler ist es der Abschluss eines "mitunter nicht leichten, aber wichtigen Prozesses". Cotton ist derzeit Programmleiterin am MUDAM in Luxemburg.

Im zweiten Anlauf der Ausschreibung hatte es 37 Bewerbungen gegeben, nachdem die 20 Einreichungen aus der ersten Runde "nicht den Kriterien" entsprochen hatten. Gesucht wurden Persönlichkeiten "mit künstlerischer und gesellschaftspolitischer Vision" mit Erfahrungen in der Konzeption und Umsetzung von Ausstellungen "auf internationalem Niveau". Das aus Ivet Ćurlin, Nataša Ilić und Sabina Sabolović bestehende WHW-Kollektiv, das die Kunsthalle Wien seit Sommer 2019 nach dem Abgang von Nicolaus Schafhausen geleitet hat, hatte nach der erneuten Ausschreibung angekündigt, sich nicht neuerlich bewerben zu wollen.