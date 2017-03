Mit ihrem neuen Album "Hardwired... To Self-Destruct", das Ende 2016 auf ihrem eigenem Label erschien, gastiert die US-Band Metallica am 31. März 2018 im Rahmen der am Donnerstag bekannt gegebenen Welttournee auch in Österreich. Der allgemeine Vorverkauf für das Konzert in der Wiener Stadthalle beginnt am 24. März.

Jede Eintrittskarte, die bei offiziellen Vorverkaufsstellen erworben wird, berechtigt laut Aussendung zur Auswahl zwischen einer regulären digitalen oder einer regulären physischen Kopie des Albums.

(S E R V I C E - Tickets ab 24. März unter www.ticketmaster.at oder Tel. (01) 253 888)