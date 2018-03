Sie sind die Metal-Helden schlechthin. In Bezug auf Metal gibt es kein Herumkommen um Metallica. 110 Millionen verkaufte Alben sprechen für sich. Heute Samstag kommen James Hetfield und Co. nach Wien, um die ausverkaufte Stadthalle zum Beben zu bringen. Stimmen Sie zur Einstimmung ab: Welcher ist der beste Metallica-Song?

Vor zwei Jahren gab es ein neues Album. „Hardwired… To Self-Destruct“ heißt da neueste Stück der Metal-Helden von Millionen Fans. Darauf gab sich die Band fast so wütend wie früher. Davor waren acht Jahre vergangen seit dem Vorgänger „Death Magnetic“ aus 2008. Gegründet wurde Metallica 1981 in Los Angeles und mit „Hardwired“ und „Death Magnetic“ bringen es die Metal-Legenden auf elf Studioalben und zahlreiche Hits.

Doch welcher ist der beste? Stimmen Sie hier ab:

Welcher ist euer größter Metallica-Hit? Stimmen Sie hier ab: Seek & Destroy

For Whom The Bell Tolls

Master Of Puppets

One

Enter Sandman

Sad But True

Orion

Wherever I May Roam

Nothing Else Matters

Until It Sleeps

The Unforgiven II

Some Kind Of Monster

Atlas, Rise!

Fade To Black

Creeping Death

Blackened

Whiskey In The Jar (Cover)

...And Justice For All

Harvester Of Sorrow

Ride The Lightning abstimmen Ergebnisse anzeigen