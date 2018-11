Beide Verhandlungsseiten haben Freitagfrüh "wesentliche Annäherungen" in den Verhandlungen zum Metaller-KV gesehen.

"Das gilt für beide Bereiche - Rahmenrecht und Finanzielles", sagte der Sprecher der Arbeitgeberverhandler, Christian Knill, im Gespräch mit der APA. "Wir hoffen auf eine Einigung am Sonntag. Ich gehe davon aus, dass wir das schaffen."

Die Verhandlungen wurden um 5.00 Uhr in der Früh unterbrochen, um sie am Sonntag um 11.00 Uhr in der Wirtschaftskammer wieder aufzunehmen. "Jetzt ist es einmal genug", so Knill, "nach so vielen Stunden der Verhandlung, ist eine Pause einmal gut." Von Donnerstag auf Freitag war seit 14.00 Uhr verhandelt worden.

Bis Sonntag gibt es bei den Arbeitgebervertretern interne Besprechungen, wie Knill sagte. "Es geht um ein komplexes Gesamtpaket, bei dem die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Auge behalten werden muss. Daher sind solch genaue Gespräche für eine Gesamtlösung notwendig."