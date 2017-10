Die Kollektivvertragsverhandler der Metallbranche liegen in ihren Vorstellungen meilenweit auseinander. Trotzdem könnten die Streitigkeiten zu einem raschen Ende kommen.

Dienstag früh könnte alles bereits wieder vorbei sein. Immerhin hatte die heurige Herbstlohnrunde – die Kollektivvertragsverhandlungen der Metallbranche – so schön und ruhig begonnen. Arbeitnehmer- wie Arbeitgebervertreter waren sich einig, dass es der Wirtschaft endlich wieder besser geht und dass das auch im kommenden Jahr voraussichtlich so bleiben oder sogar noch besser werden wird. Außerdem werden diesmal „nur“ Lohnerhöhung und veränderte Rahmenbedingungen diskutiert. Alle schwierigen Themen bleiben außen vor.

Vier Prozent

Alles in allem also beste Voraussetzungen für eine ausnahmsweise rasche und friktionsfreie Einigung. Doch dann ging es Schlag auf Schlag: Während die Unternehmerseite nach der Forderung der Gewerkschaft nach einer Vier-Prozent-Lohnerhöhung noch am Luftschnappen war, beschloss der Nationalrat erstmal die Angleichung der gesetzlichen Regelungen für Arbeiter und Angestellte. „Das sind 60 Millionen Euro mehr für uns“, sagt der Obmann der Fachgruppe Metalltechnische Industrie der Wirtschaftskammer, Christian Knill: „Diese Kosten müssen in den Lohnabschluss eingepreist werden und das werden wir auch tun.“ Also formulierten die Arbeitgeber einen Gegenvorschlag, so kommunizierte es die Gewerkschaft, und der lautete Nulllohnrunde für die 180.000 Beschäftigten der Metallbranche.

Streik auf der Agenda

Das wiederum schrie offenbar nach einer Reaktion der Arbeitnehmerseite. Noch am 25. Oktober fanden landesweit Betriebsräteversammlungen statt, die den Beschluss fassten, gegen diesen Vorschlag der Arbeitgeber vorzugehen.

„Seit Freitag sind wir im Maßnahmenmodus“, sagt der Chefverhandler und Vorsitzender der Produktionsgewerkschaft, Rainer Wimmer. Sollten die Verhandlungen am heutigen Montag scheitern, würden „in der gesamten österreichischen Metallindustrie“ mit 31. Oktober Betriebsversammlungen beginnen: „Und wir werden mit jedem Tag ein Schäuferl nachlegen.“ Damit steht auch Streik auf der Agenda. Und wieder einmal folgt die Herbstlohnrunde einem strikt vorgegebenen Ablaufplan (Siehe dazu „Herbstliches Schauspiel in fünf Akten“ News 38/17)

Null Prozent

„Die Schwierigkeiten sind im Moment auch nicht größer als sie es in den vergangenen Jahren waren“, sagt ÖGB-Präsident Erich Foglar.

Und doch ist etwas ein bisschen anders. So versichert Arbeitgebervertreter Knill im Gespräch mit News, dass von einer Nulllohnrunde niemals die Rede gewesen sei. Eine Verhandlung mit Null zu beginnen, sei ein Verhandlungsprinzip: „Wir haben nur keinen Prozentsatz genannt. Welche Höhe wir uns genau vorstellen, erfährt die Gewerkschaft am Montag.“

Die Lohnerhöhung, die sich die Arbeitgeber vorstellen, scheint allerdings nicht besonders nahe an den vier Prozent zu liegen, an denen Arbeitnehmervertreter Wimmer weiter festhalten will. So rechnet Knill vor, dass das gemeinsam mit den veränderten Rahmenbedingungen - die ebenfalls einer Zwei-Prozent-Lohnerhöhung entsprechen würden – die Gewerkschaft nichts weniger als ein Plus von sechs Prozent fordere: „Und dazu kommen noch die direkten und indirekten Kosten der Angleichung von Arbeiter und Angestellten.“

Bereits angeglichen

Letzteres stellt ÖGB-Chef Foglar freilich in Abrede. Schon seit den 90-er Jahren würden die Regelungen für Arbeiter und Angestellte „jedes Jahr sukzessive angeglichen“. Seit 2004 gelte für beide das gleiche Lohnschema. Dass sich ausgerechnet die Metallbranche nun über Mehrkosten beklage, sei ihm „völlig unverständlich“.

Und doch kann alles noch gut ausgehen. Denn schlussendlich haben Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter noch jedes Jahr zueinander gefunden. Außerdem, so Knill: „Wir haben gar keinen neuen Termin vereinbart. Wir gehen also davon aus, dass wir am Montag eine Einigung schaffen.“