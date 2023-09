Meta schafft "Facebook News" in Deutschland ab

Facebook schaltet "Facebook News" in Deutschland, Frankreich und Großbritannien ab. Anfang Dezember werde dieser Dienst, der ausgewählte Nachrichten präsentiere, in diesen Ländern nicht mehr verfügbar sein, teilte der Facebook-Mutterkonzern Meta am Dienstag in einem Blog-Beitrag mit. Nutzer könnten aber weiterhin Links zu Nachrichten sehen. Außerdem behielten die Verlage Zugang zu ihren Facebook-Konten.

Das Unternehmen begründete die Entscheidung mit geringem Interesse. "Nachrichten machen weniger als drei Prozent dessen aus, was Menschen auf der ganzen Welt in ihrem Facebook-Feed sehen."