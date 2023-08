Messi schießt Inter Miami zum Triumph im Leagues Cup

Superstar Lionel Messi hat Inter Miami buchstäblich über Nacht zum Erfolg geführt. Der Fußball-Weltmeister aus Argentinien, der erst im Juli nach Florida übersiedelt war, traf auch im Finale des Leagues Cup, das sein neuer Club am Samstagabend (Ortszeit) gegen Nashville SC mit 10:9 im Elfmeterschießen für sich entschied. Messi hatte in der 23. Minute die Führung für Miami erzielt und verwandelte im Elferschießen auch seinen Penalty. Nach 90 Minuten war es 1:1 gestanden.

Nachdem der 36-Jährige als erster Spieler zum Punkt geschritten war und getroffen hatte, musste er aber noch eine Weile auf den erlösenden Jubel warten. Beide Mannschaften leisteten sich einen Fehlschuss, ehe ausgerechnet auch Nashville-Torhüter Elliot Panicco bei seinem Versuch an Drake Callender scheiterte. Der Schlussmann von Inter Miami ließ damit den ersten Titel in der jungen Geschichte des Franchise Realität werden.

Im Spiel um Platz drei setzte sich Philadelphia Union gegen CF Monterrey mit 3:0 durch. Beim Leagues Cup traten die Clubs der Major League Soccer und der mexikanischen Liga MX gegeneinander an. Aufgrund des Erfolgslaufs in dem Bewerb hat Messi bisher noch nicht die Gelegenheit gehabt, ein Meisterschaftsspiel zu bestreiten. In jedem seiner sieben Partien für Inter Miami hat der Argentinier angeschrieben. Insgesamt kam er auf zehn Tore, womit er sich die Torjägerkrone sicherte. Dazu hat er in Elfmeterschießen zweimal getroffen.