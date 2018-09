In einer illegal betriebenen New Yorker Kindertagesstätte sind am Freitag drei Babys und zwei Erwachsene durch Messerstiche verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine 52-jährige Frau festgenommen, die in der Einrichtung im Stadtteil Queens arbeitete.

Sie soll in der Nacht die drei Babys, einen anwesenden Vater sowie einen Kollegen angegriffen haben. Ein kleines Mädchen wurde schwer verletzt, keines der Opfer war aber in Lebensgefahr.

Die Tagesstätte wurde vor allem von Kindern aus Familien mit asiatischen Wurzeln besucht. Sie war nicht bei den Sozialbehörden der Stadt registriert, wie ein Polizeisprecher sagte.

Die Verdächtige wurde nach dem Angriff im Keller der Einrichtung gefunden. Sie hatte sich laut Polizei selbst Schnittwunden an den Handgelenken zugefügt.