Der Messerattentäter von Turku ist identifiziert. Es handle sich um den 18-jährigen Abderrahman Mechkah, hieß es am Montag in Gerichtsdokumenten in der südwestfinnischen Stadt. Laut Polizei handelt es sich um einen Asylwerber aus Marokko. Er tötete am Freitag beim ersten Terrorangriff in Finnland überhaupt zwei Menschen und verletzte acht weitere.

Die Polizei stoppte den jungen Mann, der gezielt Frauen angriff, mit Schüssen ins Bein. Gegen ihn wird wegen Mordes und versuchten Mordes "mit terroristischer Absicht" ermittelt. Am Dienstag soll er per Videoübertragung aus dem Krankenhaus einem Richter vorgeführt werden.

Der Marokkaner war laut Polizei Anfang 2016 nach Finnland gekommen und hatte Asyl beantragt. Laut Medienberichten wurde der Antrag abgelehnt.