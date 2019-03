Der heimische Bestseller-Autor Thomas Brezina beehrt die Messe News bewegt mit seinem Besuch! Am 24. März stellt er von 13:15 bis 14:00 sein neues Buch "Die Freude Notfall Apotheke" vor.

THEMEN:

„Lass dir in unbequemen Situationen nichts anmerken und denk dir einfach die ganze Zeit: ,Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich.’ Egal, wer dein Gegenüber ist. Du wirst dich wundern, wie das sofort alles verändert.“ Das ist einer der Tricks, die sogenannte Ho’oponopono-Technik aus Hawaii, die in Thomas Brezinas neuem Buch „Die Freude Notfall Apotheke“ zu finden sind. Der Bestseller-Autor verrät seine besten Mittel für den Fall, dass uns einmal die Freude abhandenkommt.

Das ABC der Freude

Brezina, mit über 45 Millionen verkauften Exemplaren einer der erfolgreichsten Autoren weltweit, hat die insgesamt 21 Tricks für Erwachsene im Laufe der Jahre selbst entwickelt oder aus alten Überlieferungen übernommen und ihnen eine persönliche Note gegeben.

Anzuwenden sind sie bei Zuständen wie „Angst, Verzweiflung und Jammer-Attacken, schwachem Selbstwert, schlechter Morgenstimmung und Unzufriedenheit im Leben, Überforderung, Leere im Kopf, großkotzigen Leuten und Beziehungsstress“. „Wenn du niedergeschlagen bist, schreib dein Freude-Alphabet“, empfiehlt der Kult-Autor etwa. „Das sind Dinge von A bis Z, die dir im Leben Freude machen. Bei mir ist das zum Beispiel U wie meine kleine Uhrensammlung oder J wie mein Hund Joppy. Du wirst sehen: Mit jedem Buchstaben fühlst du dich wohler!“

© edition a

Die eigene Freude ist in erster Linie für einen selbst wichtig. Jedoch betont Brezina, wie stark diese auch die persönliche Umwelt beeinflusst: „Freude im eigenen Leben sehe ich auch als Verantwortung gegenüber den Menschen rund um mich. Meine Freude kann sie anstecken, bestärken, ihnen eine Atmosphäre geben, in der sie sich gerne aufhalten.“

Einfache Tricks zum selber Ausprobieren

Die titelgebende „Freude-Notfall-Apotheke“ beispielsweise befindet sich tatsächlich in Brezinas Besitz, als seine erste Instanz, wenn ein Tag schon so richtig schlecht anfängt. „Meine Freude-Notfall-Apotheke für graue Morgen habe ich immer bei mir. Sie besteht aus mehreren Teilen und funktioniert richtig gut bei mir.“ Darin enthalten sind Fotos mit freudvollen Erinnerungen, kleine Accessoires, ein Lieblingsduft oder etwa ein besonders feines Duschbad. Schnell wird klar: Es braucht nicht viel Aufwand um die Tricks aus dem Buch nachzumachen. Doch Brezina hat auch Tipps gegen lästige Kleinigkeiten parat, etwa das Vergessen von Dingen, die man am Morgen unbedingt mitnehmen sollte: „Stell dir das Ding, um das es geht, vor deinem inneren Auge riesenhaft groß vor deiner Haustür vor. Du wirst sehen: Am nächsten Tag fällt es dir, wenn du aus dem Haus gehen möchtest, ganz von selbst wieder ein.“

© News