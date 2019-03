Kommen Sie zur Messe News bewegt und nutzen Sie die Chance, einen Mitsubishi Outlander zu gewinnen. Sehen Sie selbst vor Ort, was das SUV von Mitsubishi für Sie für Vorteile bieten könnte.

Das neue Outlander Sondermodell 40 präsentiert sich in Topausstattung mit noch mehr Komfort- und Sicherheits-Features. Das 4.7 m lange SUV-Modell mit Platz für 5 Personen, eignet sich bestens für Familien die zusätzlich noch viel Cargo-Volumen für den Alltag und Freizeit benötigen.

2,0 Liter Benzinmotor MIVEC inkl. AS&G-Funktion

Mit einem 2,0 Lite Benzinmotor mit variabler Ventilsteuerung, automatischer Stop & Go-Funktion und einer Motorleistung von 110 kW/ 150 PS und 195 Nm Drehmoment in Kombination mit einem manuellen Schaltgetriebe. Der kombinierte Verbrauch liegt ab 7,3 l/ 100 km laut WLTP(Euro 6d Temp).

© Mitsubishi

Das neue Sondermodell glänzt mit zusätzlicher Serienausstattung

In diesem Top Ausstattungsniveau steht ein Smart Link Display mit Home Screen, Phone, Music, Apps, Phone/ Messages für Android AutoTM und Apple Car PlayTM inkl. Bluetooth Freisprecheinrichtung zur Verfügung, plus eine 2-Zonen Klima Automatik, Licht- und Regensensor, Tempomat, LED-Tagfahrlicht, LED-Heckleuchten, Sitzheizung vorne für Fahrer und Beifahrer, Privacy Glass für Fond Seitenscheiben und Heckscheibe, Silber Dachreling, etc.

Sicherheitsausstattung mit ABS mit EBD, Bremsassistenten, Traktionskontrolle, ESP, HSA/ Berganfahrhilfe, SRS-Fahrer-, Beifahrer-, Seiten- und Kopf Airbags plus Fahrerseite Knie-Airbag, Rückfahrkamera, 2 x ISO-Fix Kindersitzbefestigung, Welcome & Coming Home-Funktion Licht, u.v.m.

© Mitsubishi

Das neue Sondermodell „Outlander 2,0 MIVEC 2WD 40“ mit 110 kW/ 150 PS mit einer Mehr-Ausstattung hat einen Aktionspreis ab € 22.990,-. inkl. aller Steuern.

© News