Meryl Streep erhält "spanischen Nobelpreis"

Hollywoodschauspielerin Meryl Streep (73) wird in diesem Jahr mit dem angesehenen Prinzessin-von-Asturien Preis in der Spart Kunst ausgezeichnet. Das gab am Mittwoch die Jury der Preisstiftung im nordspanischen Oviedo bekannt. Die auch als "spanische Nobelpreise" bekannte Auszeichnung wird seit 1981 alljährlich im Oktober in acht verschiedenen Sparten vergeben und ist mit 50.000 Euro dotiert.

"Nur wenige Schauspielerinnen in der Geschichte des amerikanischen Kinos haben die Vielseitigkeit von Meryl Streep. Eine Schauspielerin mit einer großen Bandbreite, die alle Genres beherrscht, von der Komödie übers Drama bis hin zum Musical", zitierte die Jury in ihrer Begründung den spanischen Kultregisseur Pedro Almodovar, der Streep für den international renommierten Preis vorgeschlagen hatte.

Doch tatsächlich brauchte es für die Auswahl von Meryl Streep keine größere Begründung. Sie gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Hollywoodstars aller Zeiten. Insgesamt 21 Mal wurde sie für einen Oscar nominiert, sooft wie keine zweite Schauspielerin. Drei Mal erhielt sie die begehrte Statue, was sonst nur Katharine Hepburn gelang.

Bereits für ihre zweite Kinorolle in dem Antikriegsfilm "Die durch die Hölle gehen" mit Robert De Niro erhielt sie ihre erste Oscarnominierung. Den ersten Oscar bekam sie 1979 für ihre Nebenrollen an der Seite von Dustin Hoffman im Drama "Kramer gegen Kramer". Als "beste Hauptdarstellerin" wurde sie 1983 in "Sophies Entscheidung" und 2012 für ihre Rolle als Margaret Thatcher in "Die Eiserne Lady" mit dem Oscar ausgezeichnet.

Dennoch waren Filme wie "Jenseits von Afrika", "Das Geisterhaus" oder "Der Teufel trägt Prada" ihre wohl größten Publikumserfolge. Ihr musikalisches Talent stellte sie zuletzt 2008 in der Musicalverfilmung von "Mamma Mia" unter Beweis.

Die achtmalige Golden-Globe-Gewinnerin reiht sich mit dem Prinzessin-von-Asturien-Preis in der Sparte Kunst in eine lange Liste von Persönlichkeiten aus der Kunst und Kulturwelt wie Woody Allen, Bob Dylan, Norman Foster, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese oder Miquel Barceló ein. Pedro Almodovar, der Streep für die Auszeichnung vorschlug, erhielt den Preis 2006. Der österreichische Filmemacher Michael Haneke ("Das weiße Band") bekam die Auszeichnung 2013.