Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will an der geheimdienstliche Kooperation mit den USA auch unter dem neuen Präsidenten Donald Trump festhalten.

"Ich möchte eindeutig sagen, dass ich auch unter der neuen US-Administration davon ausgehe, dass die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit fortgesetzt wird", sagte Merkel am Donnerstag vor dem NSA-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages. Deutschland sei auch "aus Eigeninteresse" darauf angewiesen.

Zuvor hatte die Linken-Obfrau Martina Renner die Kanzlerin gefragt, ob sie es für vertretbar halte, auch angesichts der neuen US-Regierung Daten und Informationen an die dortigen Nachrichtendienste zu geben.

Merkel hatte am Donnerstag als letzte Zeugin vor dem NSA-Untersuchungsausschuss ausgesagt. Dabei wies sie jede Täuschung der Öffentlichkeit in der Affäre um die massenhafte Datenspionage des US-Geheimdiensts NSA zurück. Als sie in der Hochphase des Skandals gesagt habe: "Ausspähen unter Freunden - das geht gar nicht", habe sie nicht gewusst, dass auch der deutsche Auslandsgeheimdienst BND selbst solche Spionage betrieb.