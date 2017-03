Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel wird die Wiederwahl von EU-Ratspräsident Donald Tusk unterstützen. Vor Beginn des EU-Gipfels sagte Merkel am Donnerstag in Brüssel, "wir werden die Wiederwahl und die Verlängerung von Tusk unterstützen".

Weiters werde es beim Treffen der 28 Europäischen Staats- und Regierungschefs, das erstmals im neuen Ratsgebäude stattfindet, "vor allem um Fragen des freien Handels" gehen. Nach der Verabschiedung von CETA würden dabei Projekte mit Japan oder dem Mercosur erörtert. Dazu zählten auch die Handelsbeziehungen mit China.

Am Abend stehe das Thema Westbalkan auf dem Programm sowie Fragen der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Bei letzterem zeigte sich Merkel froh über die jüngsten Fortschritte. So gebe es einen Gesamtansatz einer "sehr viel besseren Verzahnung" mit dem "sogenannten Hauptquartier", wo zivile und militärische Maßnahmen verbunden werden könnten. Gerade in Bezug auf die Missionen in Afrika sei dies von Bedeutung.

Am Freitag gehe es schließlich um die Vorbereitung des EU-Gipfels in Rom. Die 27 ohne Großbritannien würden dabei diskutieren, wie sich die EU in den nächsten zehn Jahren entwickeln soll.

Kern nennt Polens Haltung gegen Tusk "nicht akzeptabel"

Mit scharfen Worten hat Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) die polnische Haltung gegen EU-Ratspräsidenten Donald Tusk kritisiert. "Die Motive, die seitens der Polen ins Treffen geführt werden, sind nicht akzeptabel", sagte Kern am Donnerstag vor dem EU-Gipfel in Brüssel.



"Donald Tusk hat einen guten Job gemacht", betonte Kern. Eine Personaldiskussion an der Spitze des EU-Rates "würde Europa in eine sinnlose Krise stürzen".

Daher sei es notwendig, "dass das rasch durchgezogen gehört", sagte Kern in Hinblick auf die Wahl. Unter den meisten EU-Ländern gebe es eine große Einigung. "Das ist wirklich kein guter Anlass, um polnische Auseinandersetzungen auf europäische Ebene zu tragen." Kern rechnet damit, dass Polen überstimmt werde: Falls Ministerpräsidentin Beata Szydlo "sich nicht diesem Mehrheitsvorschlag anschließen kann, dann ist das die logische Konsequenz".