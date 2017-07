Merkel fordert weitere Reformen in der EU

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel dringt auf weitere Wirtschaftsreformen der EU-Staaten. Zwar seien mittlerweile wieder alle EU-Länder zurück im Wachstumsbereich, sagte Merkel am Mittwoch nach einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni im italienischen Triest. "Aber wir müssen mehr tun."

Sowohl Merkel als auch Macron versicherten Italien zudem Solidarität bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Es könne nicht sein, dass das Thema Migration auf den Schultern einiger weniger EU-Staaten abgeladen werde, mahnte Gentiloni. Derzeit kommen die meisten Flüchtlinge und Migranten über das Mittelmeer und Italien in die EU.

Bei dem Treffen sei auch über die Lage auf dem Balkan und die Zukunft der EU gesprochen worden, sagte Merkel. Anlass des Treffens ist die jährliche Balkankonferenz der EU- und Anrainerstaaten. Deutschland hatte jährliche Konferenzen mit den Westbalkan-Ländern initiiert, um deren Annäherungsprozess an die EU abzusichern und die Zusammenarbeit in der Region zu stärken.

Ziel sei es, die Länder "Schritt für Schritt auf die EU hinbewegen zu können", sagte Merkel. "Politische Stabilität in dieser Region ist auch politische Stabilität für uns." In den vergangenen Monaten hatte es in etlichen Balkanstaaten wie in Mazedonien oder Bosnien innenpolitische Spannungen gegeben, über die sich die EU besorgt gezeigt hatte.