Merkel bekräftigte Solidarität mit Italien in Flüchtlingspolitik

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat Italien erneut Solidarität in der Flüchtlingspolitik zugesagt - einen Tag vor einer Reise von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nach Rom.

In einem Telefonat versicherte Merkel Ministerpräsident Paolo Gentiloni am Mittwoch Deutschlands Unterstützung angesichts der vielen über das Mittelmeer ankommenden Flüchtlinge, wie Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin mitteilte.

Unter anderem habe die Kanzlerin Pläne zur Stärkung libyscher Gemeinden hervorgehoben, um dem Geschäft von Schleppern in dem nordafrikanischen Land entgegenzutreten.

Merkel wolle sich in diesem Zusammenhang im August voraussichtlich auch mit dem UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) beraten, sagte Demmer. Die Kanzlerin und Gentiloni begrüßten demnach auch die vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron vermittelten Vereinbarungen wichtiger Gegenspieler im libyschen Bürgerkrieg zur Stabilisierung des Landes.

Schulz will am morgigen Donnerstag mit Gentiloni über die Lage sprechen und auch eine Flüchtlingseinrichtung auf Sizilien besuchen. Er hatte vorgeschlagen, dass EU-Partner finanzielle Unterstützung aus Brüssel bekommen sollten, wenn sie Italien Flüchtlinge abnehmen. Zudem hatte er vor einer Wiederholung einer Flüchtlingskrise wie 2015 gewarnt.