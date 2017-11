Die neue Lust auf Laster

Als erste Premiummarke hat Mercedes einen Pick-up im Programm. Allerdings ist die X-Klasse nur eine halbe. Die Basis stammt von Nissan.

Die Frontansicht mit dem prominenten Mercedes-Stern im Grill lässt eigentlich keine Zweifel darüber aufkommen, dass auch ein Mercedes dahintersteckt. Doch bekanntlich trügt ja der erste Eindruck gerne. So auch hier. Denn die Schwaben haben sich für das Projekt Pick-up auf ein Techtelmechtel mit Nissan eingelassen. Im Klartext: Die technische Basis stammt vom Nissan Navara. Das Ergebnis ist aber die X-Klasse, der erste Pickup in der Geschichte von Mercedes und überhaupt in der Premiumklasse.

Mercedes hat sich viel Mühe gemacht, um den eigenen Ansprüchen zu genügen und Eigenständigkeit zu beweisen. Das beginnt bei der Optik mit dem mächtigen Grill, führt über die umgestylte Doppelkabine mit fünf Sitzplätzen zur Pritsche (1,2 Meter Abstand zwischen den Radhäusern; aufklappbare Heckscheibe!) und endet bei den aufgestellten Heckleuchten. Im Cockpit kommt durch die Armaturen und den Navi-Bildschirm sofort Mercedes-Feeling auf, das von Nissan-Schaltern ein klein wenig getrübt wird.

© Daimler AG

Beim Fahrwerk hat Mercedes große Änderungen vorgenommen. So wurde die Spur verbreitert, die Federung abgesoftet und viel elektronische Hilfe engagiert. Bei den Motoren wiederum kommt Nissan durch die beiden 2,3-Liter-Turbodiesel mit vier Zylindern und wahlweise 163 oder 190 PS zum Zug. Ein Mercedes-Sechszylindermotor mit 258 PS ist erst Mitte nächsten Jahres verfügbar -mit permanentem Allradantrieb. Bis dahin gibt es nur 4WD-Schonkost in Form eines per Knopfdruck zuschaltbaren Allradantriebs mit Untersetzung und optionaler Hinterachssperre oder überhaupt nur Hinterradantrieb. Ein manuelles Sechsganggetriebe ist Serie, die Siebengang-Wandlerautomatik Option.

Genug der Theorie, nur eine Testfahrt gibt wirklich Auskunft über die Talente des Mercedes-Pick-ups. Und die führt ins ÖAMTC-Offroad-Zentrum in Stotzing, einen gefinkelten Abenteuerpark für Allradfahrzeuge mit mutigen Piloten. Auf dem Weg zur Marterstrecke zeigt der 190-PS-Motor recht feines Durchzugsvermögen und die Federung halbwegs Erbarmen mit den Bandscheiben. Nur das Kurvenverhalten mit zugeschaltetem Allrad ist wegen der Verspannungen im Antriebsstrang vorgestrig. Im Gelände reicht diese Technik für mittelschwere Einsätze am Steilhang und für Schrägfahrten allemal. Dazu macht die elektronische Bergabfahrhilfe einen guten Job.

© Daimler AG

Ladekapazität (eine Tonne), Anhängelast (3,5 Tonnen) und die Länge von imposanten 5,34 Metern zeigen, wohin die Reise der X-Klasse geht - besser nicht in die City.

Daten

Ab sofort verfügbar:

X 220 d 4matic: 4 Zyl., 2,3 l, 163 PS, € 40.692,-

X 250 d 4matic: 4 Zyl., 2,3 l, 190 PS, € 43.312,-

Der Preis des X 220 d bezieht sich auf die Version mit manuellem 6-Gang-Getriebe, der des X 250 d auf 7-Gang-Wandlerautomatik.