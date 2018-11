Designeranzug, faltenfrei

Der Mercedes CLS ist eine gelungene Kreuzung aus E- und S-Klasse. Außen sportlich-elegant, innen opulent. Und als Diesel auch noch sauschnell.

Als Mercedes 2004 die CLS-Modellreihe erfand, waren die Schwaben mit der Kreuzung aus Limousine und Coupé allein auf weiter Pkw-Flur. Auch konnte sich damals kaum ein Autoexperte vorstellen, welchen Benefit ein Fünf-Meter-Auto bringen soll, das vom Dach so flach abfällt, dass die Fond-Passagiere um die Unversehrtheit ihres Scheitels bangen müssen. Doch die Designer sollten recht behalten, und der CLS erfreute sich bald solcher Beliebtheit, dass Audi, BMW und Konsorten ebenfalls auf den Geschmack kamen. Und so sahen sich manche Kunden an der ikonischen Form des CLS-Erstlings mit der Zeit satt. Und am Nachfolger detto.

© Daimler AG

Für die jetzt laufende dritte Generation des großen Mercedes-Limo-Coupés gab Designchef Gorden Wagener die Philosophie der klaren Linien aus. Und tatsächlich strahlt die Silhouette des neuen CLS eine feine Eleganz aus, die von den rahmenlosen Seitenscheiben stilistisch perfekt begleitet wird. Es war schon höchste Zeit, mit Sicken und Kanten so knausrig umzugehen wie vielerorts mit den Platzverhältnissen im Inneren. Ja, das trifft auch auf den gerade noch so gelobten CLS zu, natürlich auf den Plätzen in Reihe zwei. Und wenn, wie in unserem Testwagen, noch ein Sonnendach verbaut ist, muss man auch vorne per elektrischer Sitzjustierung sehr tief sinken, um sich nicht den Kopf zu stoßen.

Sonst aber sitzt man exquisit auf den schwarzen Nappaledersitzen, die unser Testwagen in der 5.375 Euro teuren Sonderausstattung "Edition 1" hat. Weitere Highlights sind der Diamantgrill und das offenporige Holz an der Mittelkonsole, in die übrigens eine analoge IWC-Uhr eingelassen ist. Die Lüftungsdüsen, die passend zur Temperatur rot oder blau leuchten, sind hingegen Serie. Viele Details wie das neue Lenkrad oder der Softwarestatus der Assistenzsysteme stammen aus der S-Klasse. Wie auch der vorausschauende Tempomat, der weiß, wie schnell er fahren darf und wann er vor einer Kurve abbremsen muss - aber die Hände müssen trotzdem immer am Lenkrad bleiben.

© Daimler AG

Das Fahrverhalten des von uns gewählten CLS 400d ist völlig entspannend. Der Dieselmotor ist nach kurzer Warmlaufphase akustisch dezent, die Federung filtert Unebenheiten fix weg, die Neungangautomatik macht einen herrlich unaufgeregten Job. Und der serienmäßige Allradantrieb sorgt für seriöses Anfahren und stilvolles Kurvenumrunden.

Die 340 Diesel-PS sind echt eine Wucht. Das satte Drehmoment schiebt das Coupé in allen Lebenslagen so eindrucksvoll nach vorne, dass man mit dem Tempokontrollieren am Digitaltacho kaum nachkommt.

Daten

Mercedes-Benz CLS 400d 4Matic

Preis: ab € 87.250,-

Motor: 6 Zylinder, Turbodiesel, 2.925 ccm

Leistung: 340 PS (250 kW)

Spitze: 250 km/h

0-100: 5,0 Sek.

Verbrauch: 9,1 l/100 km

Emission: 241 g CO2/km

Fazit: Der CLS fährt sich fast so souverän wie eine (kleinere) S-Klasse. Aber auch die Preisgestaltung ist ähnlich herausfordernd