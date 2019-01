Nur wer genau hinsieht, entdeckt, dass das Mercedes AMG C 43 T-Modell kein normaler Kombi ist. Oder beim ersten Überholmanöver.

Beim ersten Blickkontakt ahnt man nicht, welch Kraftreserven unter der Motorhaube des obsidianschwarzen AMG-Mercedes schlummern. Natürlich verraten die ausladende Frontschürze, die ausgeprägten Schweller und die zweifache doppelflutige Auspuffanlage im Heck, dass es sich wohl um keinen kreuzbraven C-Klasse-Kombi handelt. Auch das Emblem "C 43" stimmt skeptisch.

Dabei bietet das T-Modell (steht für Touristik und Transport) aus der Mercedes-eigenen Tuning-Schmiede AMG durchaus familienrelevante Annehmlichkeiten. Der Kofferraum packt von Großeinkauf bis Sportgeräte-Transport alles locker ein, feine Materialien und viel Kohlefaser-Optik sorgen für gediegene Innenraum-Atmosphäre und eine weitreichende Vernetzung für gute Stimmung dank eines opulenten Infotainment-Angebots. Allein das Platzangebot im Fahrgastraum trübt ein wenig die ausgelassene Laune. Denn im Fond fühlt sich nur der Nachwuchs in präpubertärem Alter pudelwohl, und in Reihe eins sollten Fahrer und Copilot(-in) mit Normalgröße gesegnet sein. Zwei Lackl nebeneinander geraten da schon schultermäßig in Bedrängnis. Dabei sorgen die Sportsitze mit ihren Seitenwangen für besten Halt und lassen den Wunsch nach Rundkurs oder zumindest freier Strecke aufkommen.

© Mercedes-Benz Wer hinter dem Sportlenkrad Platz nimmt und den 390-PS- V6-Motor anwirft, weiß sofort, was los ist

Womit wir endlich bei der Kernkompetenz des AMG C 43 T angekommen wären. Mit einer Leistung von 390 PS fädelt sich der Sport-Kombi sowieso am oberen Ende bürgerlicher Automobilbandbreite ein. Das spürt man allerdings erst dann so richtig, wenn man den Express-Laster ansatzlos und mit Verve beschleunigt. Das wird von zweierlei begleitet - einem Heavy-Metal-Sound, der sich allerdings per Knopfdruck in Richtung trommelfellschonend modulieren lässt, und einer rasend flott schaltenden Neungang-Automatik, die jedoch im Fahrmodus "Sport" ein bisschen sehr rüde die Gänge wechselt. In derselben Einstellung sorgt dann beim Anbremsen vor Kurven Zwischengasgebrabbel für leichte Gänsehaut. Verstärkt wird dieses Gefühl beim rasanten Rausbeschleunigen aus engen Kurven, denn der gnadenlose Grip, dem asymmetrisch im Verhältnis 30 zu 70 aufgeteilten Allradantrieb geschuldet, verblüfft bei jedem Versuch. Die Frage, ob man sich über korrektes Kurvenumrunden mehr freut als über die Tatsache ärgert, dass Driften zur fast unlösbaren Kunstfigur wird, muss jeder für sich selbst beantworten. Mehr als ein friedlich nach außen drängendes Heck darf man sich unter regulären Bedingungen nicht erwarten.

Ob man mit dem AMG C 43 T durch Kurven hetzt oder ihn über Landstraßen fliegen lässt, Weichling ist der so aufgeweckte Sportkombi keiner. Da wünscht man sich als Passagier manchmal doch glatt ein komfortableres Fahrwerk.

Daten

Mercedes AMG C 43 T 4matic

Preis: € 75.500,-

Motor: 6 Zylinder, Turbobenziner, 2.996 ccm

Leistung: 390 PS (287 kW)

Spitze: 250 km/h

0-100: 4,8 Sek.

Verbrauch: 10,0 l/100 km

Emission: 238 g CO2/km

Fazit: Den C 43 borgst du lieber nicht deinem 20-jährigen Sohn, und deiner Frau auch nur dann, wenn sie die Sanftmut in Person ist, weil es ist ja ein Sportwagen