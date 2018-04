Immer wieder wird über eine Ehekrise von Melania und Donald Trump spekuliert. Vor etlichen Jahren hat sie ihn schon einmal verlassen.

In seinem Buch "The Trump White House: Changing the Rules of the Game" beschreibt Ronald Kessler Melania Trump als ganz anders als wir alle denken. Glaubt man dem Journalisten, dann war die 47-Jährige gar nie das Opfer, als dass sie spätestens seit Amtsantritt ihres Mannes gesehen wurde.

Melania machte sofort Schluss

Gegenüber "Us Weekly" plauderte Kessler nun ein Detail aus dem Leben der Trumps aus, dass bislang noch nicht hinlänglich bekannt war. Kurz nachdem Donald und Melania einander im Jahr 1998 kennenlernten, servierte sie ihn auch schon wieder ab. Das Ex-Model hatte damals einen guten Grund dafür, denn Donald traf sich damals mit seiner Ex-Freundin Kara Young. Als Melania Kara ausTrumps Appartment spazieren sah, war die Sache für sie zu Ende. "Sie hat auf der Stelle Schluss gemacht. Die Milliarden von Dollar, das schöne Mar-a-Lago oder die luxuriöse Wohnung waren ihr egal", berichtet Ronald Kessler.

Donald eroberte Melania rasch zurück

Donald Trump soll von Melanias Entschlossenheit derart beeindruckt gewesen sein, dass er sie unbedingt zurückerobern wollte. Und es gelang ihm, denn nach rund einer Woche waren die beiden wieder ein Paar. Und sie sind es - trotz allen Krisen- und Trennungsgerüchten - bis heute. Kessler ist sich daher sicher: "Diese Ehe wird noch lange andauern."