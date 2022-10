Mel C hofft auf Spice-Girls-Comeback von Victoria

Gibt es noch einmal "Girl Power" mal fünf? Die Spice Girls versuchen nach den Worten von Sängerin Mel C weiterhin, Victoria Beckham für ein Band-Comeback zu gewinnen. "Wir bearbeiten sie ständig. Wir sagen: 'Kein Druck. Aber die Welt will es'", sagte die 48-Jährige in einem Interview der TV-Show "Extra".

Einen Zeitrahmen für eine mögliche Wiedervereinigung der Band könne sie nicht nennen: "Wir versuchen, es durchzusetzen. Im Moment steht Victoria noch in den Startlöchern. Sie ist immer kreativ involviert. Wir wollen, dass sie glücklich ist. Es ist unser Traum, sie zurückzubekommen."

Eine Teilnahme an einer gemeinsamen Tour im Jahr 2019 hatte "Posh Spice" Beckham abgelehnt. Die fünf Bandmitglieder seien aber weiterhin in Kontakt, sagte Mel C: "Wir sehen uns nicht so oft, wie wir gerne würden... Aber wir bleiben in Kontakt und sprechen immer über Möglichkeiten und versuchen, alle wieder zusammen auf die Bühne zu bringen." Gemeinsam mit ihrer Bandkollegin Mel B arbeite sie daran, das auch umzusetzen.

Mel C, die bürgerlich Melanie Chisholm heißt, war bei den Spice Girls als "Sporty Spice" bekannt. In diesem Jahr feiert die Band das 25-jährige Jubiläum ihres Kult-Albums "Spiceworld".