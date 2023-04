Meisterschafts-Duelle im Schatten des Cupfinales

Auf Rapid-Trainer Zoran Barisic wartet am Mittwoch im Bundesliga-Heimspiel gegen Red Bull Salzburg ein Balanceakt. Denn das Cupfinale am Sonntag gegen Sturm Graz wirft seine Schatten voraus. Bei der Aufstellung ist jedenfalls Fingerspitzengefühl gefragt. Auf die Grazer wartet daheim parallel dazu die Wiener Austria. Den Schongang für das Endspiel gegen Rapid einzulegen, ist für die Steirer angesichts der Tabellensituation in der Meisterschaft keine Option.

Für Rapid geht es am Wochenende um den ersten Titel seit 2008. Barisic ließ sich bei seinen Personal-Planspielen naturgemäß nicht in die Karten blicken. "Es ist wichtig, dass wir uns auf das nächste Match konzentrieren", sagte der Wiener in diesem Zusammenhang. Bei der Aufstellung hört Barisic sowohl auf sein Bauchgefühl als auch auf seine sportwissenschaftliche und medizinische Abteilung. "Ich werde auch Gespräche mit dem einen oder anderen Spieler führen."

Als Generalprobe für das Match in Klagenfurt sei die Partie gegen Salzburg nicht zu werten. "Ich sehe es als wichtiges Meisterschaftsspiel, das wir gewinnen wollen. Salzburg ist stark, doch in einem Spiel ist alles möglich", betonte Barisic.

Gegen die Salzburger müssen sich die Rapidler aber von ihrer besten Seite zeigen, um eine Unserie zu beenden. Die jüngsten 17 Bewerbspartien endeten bei zwei Unentschieden mit 15 "Bullen"-Siegen. "Salzburg ist gegen uns immer doppelt motiviert. Das wissen wir, das ist auch schön, wenn wir nach wie vor sehr ernst genommen werden", erklärte Barisic.

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle stimmte zu. "Das Match gegen Rapid ist nicht nur für die Tabelle wichtig, es ist auch emotional von großer Bedeutung." Sein Club liegt nach dem 2:0 am Sonntag bei Sturm schon fünf Punkte vor dem ersten Verfolger. "Wir sind von einer Vorentscheidung im Titelrennen noch weit entfernt. Der Sieg in Graz war wichtig. Aber mindestens genauso wichtig ist es, dass wir kein einziges Prozent nachlassen, denn diese Meistergruppe ist ein richtiges Brett. Da gibt es eigentlich an jedem Spieltag einen Kracher", meinte Jaissle.

Der Deutsche muss gleich zehn Profis wegen Verletzungen vorgeben, zudem sind Andreas Ulmer und Lucas Gourna-Douath fraglich. Daher sprach Jaissle von einer "sehr angespannten Personalsituation. Aber in dieser Phase der Saison darf das keine Rolle spielen. Da muss jeder bis an seine Grenzen gehen."

Den Grazern sitzt derweil der LASK nach dem Rückschlag im Titelduell mit Salzburg (0:2) im Nacken. Es gehe nun "vorwiegend darum, den zweiten Platz zu halten", gab der Sturm-Trainer Christian Ilzer zuletzt die realistische Devise angesichts von fünf Punkten Rückstand auf den Liga-Primus und dem schmalen Drei-Punkte-Polster auf den drittplatzierten LASK aus. "Raus mit dem Schmerz und weiter geht's!", forderte Ilzer neben einem "klaren Kopf und Einfachheit in unserem Spiel" vor den anstehenden Schnittpartien.

Bevor sich für Sturm am Sonntag im Cupfinale gegen Rapid die große Titelchance auftut, gastiert aber die Austria in der steirischen Landeshauptstadt. Sturm ist gegen die Wiener, die am 7. Mai in Favoriten zum Retourspiel bitten, fünf Heimspiele (drei Siege) ungeschlagen. Die beiden Saisonduelle wurden mit 3:0 (in Wien) und 3:1 (Graz) gewonnen. Die Ilzer-Elf dominierte vor fünf Wochen gerade in der ersten Hälfte nach Belieben. Elf Punkte trennen die beiden Teams in der Tabelle.

Der Sturm-Coach sprach von "größeren und kleineren Blessuren", die einige Spieler in der "Schlägerei" mit Salzburg erlitten hätten, nannte aber keine Namen. Ob er die Rotationsmaschine anwirft, ist offen. Vor allem in der Offensive scheinen verschiedenste Varianten möglich. Einzig Jakob Jantscher braucht, zurück im Mannschaftstraining, noch Zeit. Für junge Eigenbauspieler und sogar Ivan Ljubic war zuletzt kein Platz im Kader.

Beide Mannschaften hätten am Sonntag ein "blaues Auge davongetragen", erinnerte Ilzer, nicht ohne vor der Austria Respekt zu zeigen. "Auf uns wartet ein weiteres ganz wichtiges und richtungsweisendes Spiel gegen einen richtig guten Gegner, der in den beiden letzten Auswärtsspielen gegen Rapid und Salzburg sehr beeindruckende Leistungen gezeigt hat."

Die fünftplatzierte Austria möchte ihre ansprechenden Leistungen endlich tabellarisch abgebildet sehen. Nach vier Spielen in der Meistergruppe warten die Favoritner auf einen Sieg, zuletzt setzte es gar in letzter Minute ein Heim-1:2 gegen die nur noch einen Punkt zurückliegenden Klagenfurter.

Als "deppert und naiv", tadelte Manfred Fischer sich und seine Mannen nach dem Verpassen des vermeintlichen Pflichtsieges. Der verschuldete Club, der dieser Tage nachträglich die Lizenz bekommen könnte, spitzt aufs ertragreiche internationale Geschäft. Doch das Europa-Ziel wackelt aktuell. "Wir sind eine Mannschaft, halten zusammen, auch in scheiß Situationen. Jetzt heißt es aufstehen und weitergehen", lautete Fischers Devise vor dem schweren Gang in seine steirische Heimat.

Zwei Schlüsselspieler kehren jedenfalls in das violette Aufgebot zurück. Dominik Fitz und Torjäger Haris Tabakovic haben ihre Sperren abgebüßt. Doron Leidner erfuhr offenbar eine Wunderheilung. Der Flügelspieler, von dem es hieß, er habe sich vor zwei Wochen in Salzburg Bänderrisse im Knöchel zugezogen, wird das Abschlusstraining mitmachen. Danach werde über einen Einsatz entschieden, teilte der Club mit.