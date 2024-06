Meister Sturm holt Linksverteidiger Karic aus Darmstadt

Fußball-Meister Sturm Graz hat sich mit Linksverteidiger Emir Karic verstärkt. Wie die Steirer am Donnerstag bekanntgaben, unterzeichnete der ablösefreie 27-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2027. Der Linzer kickte im heimischen Oberhaus zwischen 2018 und 2021 für Altach und wechselte dann zu Darmstadt. Mit den Lilien stieg Karic im Vorjahr in die deutsche Bundesliga auf, nun folgte postwendend die Rückkehr in die zweite Liga.

"Emir bringt viele jener Tugenden mit, die unser Anforderungsprofil für die Position des Außenverteidigers erfüllen", sagte Sturms Geschäftsführer Sport Andreas Schicker in einer Club-Aussendung. Karic sei ein Kicker, der "sowohl die österreichische Bundesliga kennt, als auch Erfahrung in einer europäischen Topliga sammeln konnte".