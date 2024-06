Meister Sturm startet ohne sein Filetstück in die Saison

Am Mittwoch ist auch Meister Sturm Graz in die Vorbereitung auf die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Coach Christian Ilzer vermisste in Messendorf u.a. mit Alexander Prass, Jon Gorenc Stankovic und Tomi Horvat sowie Otar Kiteishvili das Herz der Mannschaft, das aktuell bei der EM weilt. Ilzer, der seinen Verbleib beim Club bekräftigte, durfte sich diesbezüglich immerhin über eine "Auszeichnung" freuen.

Prass wurde beim 0:1 der ÖFB-Elf gegen Frankreich eingewechselt, so wie Gorenc Stankovic beim 1:1 seiner Slowenen gegen Dänemark. Horvat blieb auf der slowenischen Bank ähnlich wie Kiteishvili bei der 1:3-Auftaktniederlage Georgiens gegen die Türkei. Der Mittelfeldmotor laboriert aktuell allerdings an einer im finalen EM-Test erlittenen Wadenblessur, er soll für das Tschechien-Spiel am Samstag wieder fit werden.

"Man hat immer gewisse Dinge im Kopf. Ich muss mich aber darauf fokussieren, meine Arbeit hier bestmöglich zu erfüllen", betonte Ilzer im Hinblick auf immer wieder kolportierte Gerüchte, er können den Verein verlassen. "Man sollte die Erfolge in Österreich nicht zu klein betrachten. (...) Die Champions League muss man schon auch genießen, es ist schon etwas Großes, dort vertreten zu sein."

Neben dem EM-Quartett fehlten auch die Leihspieler Bryan Teixeira, Mohammed Fuseini, Luca Kronberger, Vesel Demaku und Amadou Dante, für die "Lösungen" gefunden werden sollen. Nicht mehr an Bord sind Javi Serrano und Goalie Vitezslav Jaros. Jusuf Gazibegovic und Max Johnston so wie der abwanderungswillige Dante weilen nach den Engagements mit ihren Nationalteams noch eine Woche im Urlaub.

Laut Ilzer "ein Fragezeichen" ist Innenverteidiger David Affengruber, der das Vertragsangebot der Blackys nicht angenommen hat. "Wir hatten offene, gute Gespräche, er hat uns mitgeteilt, dass er sportlich den nächsten Schritt machen will. Es ist normal, dass Sturm nicht immer das Ende der Fahnenstange ist", gab der Coach an, der zudem Außenbahnspieler David Schnegg wohl in die USA verlieren wird.

Mit Außenverteidiger und Schnegg-Ersatz Emir Karic sowie den Mittelfeldakteuren Tochi Chukwuani, Youba Koita und Martin Kern konnte Ilzer aber auch vier Neue begrüßen. Bemühen will man sich weiterhin um Stürmer Mika Biereth, der zuletzt von Arsenal ausgeliehen war. Goalie Kjell Scherpen stieg nach seinem Kreuzbandriss bereits ins Tormanntraining ein, soll spätestens im August völlig wiederhergestellt sein.

Ilzer und sein Betreuerteam stehen angesichts einer langen Saison schon jetzt vor der Herausforderung, "das Training richtig zu steuern, wenn mehrere Spieler zu unterschiedlichen Zeitpunkten einsteigen". Das erste Testspiel der Vorbereitung steht am 28. Juni in Weiz an. Ernst wird es erstmals in der ersten Cuprunde in Krems (26. - 28. Juli), die Champions League zieht sich in neuem Format von Mitte September bis Ende Jänner 2025.